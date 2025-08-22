В Сумской области продолжают заботиться о тех, кто нуждается в гуманитарной помощи для пенсионеров или других уязвимых категорий.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумской области становится спасительным кругом для многих пожилых и других социально уязвимых жителей региона, сообщает Politeka.

Как информируют в Фейсбуке социальной защиты города Сумы, только за первое полугодие 2025 года поддержку получили более 14 тысяч человек.

Гуманитарная помощь для пенсионеров Сумской области является частью масштабной работы, которую ведет департамент социальной защиты города.

Здесь поддержку получают внутренне перемещенные лица, семьи Защитников Украины, в том числе погибших или пропавших без вести, люди с инвалидностью первой и второй группы, семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, а также домохозяйства, пострадавшие от вооруженной агрессии.

По словам представителей департамента, удается привлекать значительные ресурсы благодаря сотрудничеству с благотворительными и международными организациями. Продуктовые наборы, средства ухода для людей с особыми потребностями, в частности подгузники для взрослых, и многие другие необходимые вещи регулярно поступают в город.

Среди партнеров, поддерживающих жителей Сум, благотворительный фонд «Глобал Эмпавермент Мишн ЮА», итальянская организация Fondazione Progetto Arca в сотрудничестве с Charitable Fund Remar Ukraine, чешская организация «Человек в беде» и город-партнер Целле из Германии.

Получить подробную информацию о доступных видах поддержки можно по телефону 050 407 81 27. Важной новостью для жителей является и то, что в обществе продолжается строительство модульного городка. Его планируют открыть для внутренне перемещенных лиц и семей, лишившихся жилья из-за боевых действий или чрезвычайных ситуаций.

Город пытается создать условия, при которых каждый человек сможет ощутить безопасность и поддержку. Так что гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумской области до сих пор доступна.

