Безкоштовне житло для ВПО у Київській області доступне в містах та селах з необхідними умовами й базовими зручностями.

Безкоштовне житло для ВПО у Київській області пропонують у кількох населених пунктах регіону, повідомляє Politeka.

Доступні варіанти передбачають розміщення з різними умовами проживання та тривалістю перебування, інформує сайт Допомагай.

У селі Лобачів, Володарський район, надається будинок із двома кімнатами, кухнею, газовою плитою, дров’яним і газовим опаленням. Є холодильник і пральна машина. Проживання безкоштовне за умови допомоги по господарству та приготування їжі для 85-річного батька власників, який мешкає у сусідньому будинку. Поруч ліс та озеро. Для поїздок можна користуватися автомобілем батька. Приймають порядних людей без шкідливих звичок. Місць — одне.

У Клавдієво-Тарасовому, Бородянський район, доступна кімната в приватному будинку з окремим входом для одного непитущого чоловіка. Житло знаходиться за 40 км від Києва, поруч є електрички та маршрутки. Оснащення включає холодильник, плиту, мікрохвильову піч, електрочайник, телевізор, супутникове телебачення, інтернет, меблі, посуд і постіль. Туалет на вулиці, опалення пічне, гаряча вода, душ і пральна машина розташовані в окремому приміщенні. Є місце для авто. Недалеко супермаркет, магазини, ліс та озеро. Потрібна невелика допомога господарям.

У Києві, на вулиці Печенізькій, пропонують окрему кімнату у двокімнатній квартирі для жінки. Господиня має інвалідність, пересувається з ходунками. Від мешканки очікують допомоги, приготування їжі та підтримки порядку. Надаються житло, комунальні послуги та продукти. Район центральний, зручне розташування. Проживання можливе довгостроково.

Отже, безкоштовне житло для ВПО у Київській області доступне в містах та селах з необхідними умовами й базовими зручностями.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Київській області: на кількох маршрутах зросла вартість квитків.

Також Politeka писала, Новий графік руху поїздів з Києва: "Укрзалізниця" попередила пасажирів про приємні зміни.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Київській області: українцім розповіли про ціни.