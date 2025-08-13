До Дня Незалежності України передбачено виплату разової грошової допомоги для пенсіонерів у Київській області.

Частина українських пенсіонерів має право на одноразову грошову допомогу для пенсіонерів у Київській області до Дня Незалежності, повідомляє Politeka.net.

Як повідомляють у Пенсійному фонді України, механізм проведення виплати такої разової грошової допомоги цього року не змінився.

До Дня Незалежності України передбачено виплату разової грошової допомоги для пенсіонерів у Київській області та інших громадян.

Отримувачами можуть бути:

Особи з інвалідністю внаслідок війни .

. Учасники бойових дій та постраждалі учасники Революції Гідності.

та постраждалі учасники Революції Гідності. Особи з особливими заслугами перед Батьківщиною .

. Члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни , а також дружини або чоловіки померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни чи учасників бойових дій, учасники війни та жертви нацистських переслідувань, які за життя були визнані особами з інвалідністю та не одружилися повторно.

, а також дружини або чоловіки померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни чи учасників бойових дій, учасники війни та жертви нацистських переслідувань, які за життя були визнані особами з інвалідністю та не одружилися повторно. Члени сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць .

. Учасники бойових дій, колишні в’язні нацистських концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання (у тому числі малолітні та неповнолітні), діти, народжені у місцях ув’язнення батьків, особи, насильно вивезені на примусові роботи, а також діти партизанів, підпільників та інших учасників боротьби з нацистським режимом у тилу ворога.

Літні люди отримають грошову допомогу для пенсіонерів у Київській області автоматично — у серпні разом із пенсійною виплатою.

Військовослужбовці та ті, хто проходить службу — за місцем служби, через роботодавця (військову частину), на підставі заявки, поданої до Пенсійного фонду України.

Особи, які не є пенсіонерами, не проходять службу та не працюють — повинні подати заяву до ПФУ одним із способів: особисто — до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або ЦНАПу за зареєстрованим місцем проживання; поштою — на адресу територіального органу ПФУ; онлайн — через вебпортал електронних послуг ПФУ, використавши кваліфікований електронний підпис (КЕП).



Ця ініціатива спрямована на вшанування та підтримку тих, хто зробив вагомий внесок у захист і незалежність України, а також тих, хто постраждав у боротьбі за свободу держави.

