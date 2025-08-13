Ко Дню Независимости Украины предусмотрена выплата разовой денежной помощи для пенсионеров в Киевской области.

Часть украинских пенсионеров имеет право на единовременную денежную помощь для пенсионеров в Киевской области ко Дню Независимости, сообщает Politeka.net.

Как сообщают в Пенсионном фонде Украины, механизм проведения выплаты такого разового денежного пособия в этом году не изменился.

Ко Дню Независимости Украины предусмотрена выплата разовой денежной помощи для пенсионеров в Киевской области и других граждан.

Получателями могут быть:

Лица с инвалидностью в результате войны .

. Боец и пострадавшие участники Революции Достоинства.

и пострадавшие участники Революции Достоинства. Лица с особыми заслугами перед Родиной .

. Члены семей погибших (умерших) ветеранов войны , а также супруги или мужья умерших лиц с инвалидностью в результате войны или участников боевых действий, участники войны и жертвы нацистских преследований, которые при жизни были признаны лицами с инвалидностью и не женились повторно.

, а также супруги или мужья умерших лиц с инвалидностью в результате войны или участников боевых действий, участники войны и жертвы нацистских преследований, которые при жизни были признаны лицами с инвалидностью и не женились повторно. Члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц .

. Участники боевых действий , бывшие узники нацистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания (в том числе малолетние и несовершеннолетние), дети, рожденные в местах заключения родителей, лица, насильственно вывезенные на принудительные работы, а также дети партизан, подпольщиков и других участников.

Старики получат денежную помощь для пенсионеров в Киевской области автоматически — в августе вместе с пенсионной выплатой.

Военнослужащие и проходящие службу — по месту службы, через работодателя (военную часть), на основании заявки, поданной в Пенсионный фонд Украины.

Лица, не являющиеся пенсионерами, не проходят службу и не работают — должны подать заявление в ПФУ одним из способов: лично - в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины или ЦНАПа по зарегистрированному месту жительства; почтой - в адрес территориального органа ПФУ; онлайн – через вебпортал электронных услуг ПФУ, использовав квалифицированную электронную подпись (КЭП).



Эта инициатива направлена на чествование и поддержку тех, кто внес весомый вклад в защиту и независимость Украины, а также пострадавших в борьбе за свободу государства.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Подорожание проезда в Киевской области: на нескольких маршрутах выросла стоимость билетов.

Также Politeka писала, Новый график движения поездов из Киева: "Укрзализныця" предупредила пассажиров о приятных изменениях.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области: украинцы рассказали о ценах.