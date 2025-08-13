Часть украинских пенсионеров имеет право на единовременную денежную помощь для пенсионеров в Киевской области ко Дню Независимости, сообщает Politeka.net.
Как сообщают в Пенсионном фонде Украины, механизм проведения выплаты такого разового денежного пособия в этом году не изменился.
Ко Дню Независимости Украины предусмотрена выплата разовой денежной помощи для пенсионеров в Киевской области и других граждан.
Получателями могут быть:
- Лица с инвалидностью в результате войны.
- Боец и пострадавшие участники Революции Достоинства.
- Лица с особыми заслугами перед Родиной.
- Члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, а также супруги или мужья умерших лиц с инвалидностью в результате войны или участников боевых действий, участники войны и жертвы нацистских преследований, которые при жизни были признаны лицами с инвалидностью и не женились повторно.
- Члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц .
- Участники боевых действий , бывшие узники нацистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания (в том числе малолетние и несовершеннолетние), дети, рожденные в местах заключения родителей, лица, насильственно вывезенные на принудительные работы, а также дети партизан, подпольщиков и других участников.
Старики получат денежную помощь для пенсионеров в Киевской области автоматически — в августе вместе с пенсионной выплатой.
Военнослужащие и проходящие службу — по месту службы, через работодателя (военную часть), на основании заявки, поданной в Пенсионный фонд Украины.
-
Лица, не являющиеся пенсионерами, не проходят службу и не работают — должны подать заявление в ПФУ одним из способов:
-
лично - в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины или ЦНАПа по зарегистрированному месту жительства;
-
почтой - в адрес территориального органа ПФУ;
-
онлайн – через вебпортал электронных услуг ПФУ, использовав квалифицированную электронную подпись (КЭП).
-
Эта инициатива направлена на чествование и поддержку тех, кто внес весомый вклад в защиту и независимость Украины, а также пострадавших в борьбе за свободу государства.
Последние новости Украины:
Напомним Politeka писала, Подорожание проезда в Киевской области: на нескольких маршрутах выросла стоимость билетов.
Также Politeka писала, Новый график движения поездов из Киева: "Укрзализныця" предупредила пассажиров о приятных изменениях.
Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области: украинцы рассказали о ценах.