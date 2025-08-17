Безкоштовне житло для ВПО у Хмельницькій області доступне в комфортних умовах і розташоване в місцях із необхідною інфраструктурою.

Безкоштовне житло для ВПО у Хмельницькій області пропонують у Старокостянтинівському районі, повідомляє Politeka.

Актуальну інформацію щодо розміщення надає сайт Допомагай.

Для розміщення внутрішньо переміщених осіб доступні кілька варіантів будинків із повним набором комунальних зручностей.

Перший варіант — дім із двома кімнатами, обладнаною кухнею з газовою плитою, ванною та санвузлом. Поруч розташовані школа, садок, магазини, транспортна зупинка, відділення поштових служб, ринок і станція технічного обслуговування. Є інтернет. Кімнати просторі, а село вирізняється мальовничими краєвидами. Можливе заселення одразу, кількість місць — чотири.

Другий будинок розташований у Старому Острополі. Це великий цегляний дім площею 110 кв.м із трьома кімнатами, кухнею, ванною, туалетом, коридором і літньою кухнею. Присутні газ, світло, вода. Є садок, виноградник і невелика земельна ділянка. До школи та магазинів — п’ять хвилин, до річки — також п’ять. У селі працюють поштові відділення, лікарня, кафе та СТО. Кількість місць — чотири.

Третя пропозиція — приватний цегляний будинок у тому ж населеному пункті. Площа — 110 кв.м, усі комунікації, включаючи інтернет. Село мальовниче, поблизу ліс, річка, траса Київ–Хмельницький. Є школа, садок, магазини, ринок, амбулаторія, поштові відділення та станція техобслуговування. Проживання безкоштовне для порядних людей.

Отже, безкоштовне житло для ВПО у Хмельницькій області доступне в комфортних умовах і розташоване в місцях із необхідною інфраструктурою. Щоб дізнатися більше інформації, варто звернутися до авторів оголошень.

