Подорожчання яєць у Харківській області відображається як на масовому сегменті, так і на продукції преміум-категорії.

Подорожчання яєць у Харківській області фіксується на тлі зміни середніх цін у серпні, повідомляє Politeka.

За даними порталу «Мінфін», вартість яєць курячих «Квочка» (С1, 10 шт) наразі становить 67,90 грн.

У мережі «Auchan» така ж упаковка коштує 67,90 грн станом на 10 серпня 2025 року. У липні середня вартість цього товару в магазинах була 66,88. Динаміка за останній місяць показує зростання на 3,10. Щоденні показники в липні коливалися від 64,80 грн до 70,30, а з початку серпня стабілізувалися на рівні 67,90.

Щодо курячих «Ясенсвіт» (С1, 18 шт), середня вартість становить 123,95 гривень. У «Metro» вони коштують 123,90, у «Novus» — 124,00 (дані на 11 серпня 2025 року). Протягом липня середня ціна по магазинах фіксувалася на рівні 124,74, а коливання протягом місяця були незначними: від 123,93 до 125,60. Зростання за місяць склало лише 0,02 гривень.

У місцевих магазинах «Сільпо» пропонують інші варіанти: курячі «Це – яйце!» «Від молодих курочок» С0 (10 шт) — 81,36 гривень; «молодильне» відбірне (10 шт) — 91,66; курячі «Квочка» (15 шт) — 114,45 грн.

Отже, подорожчання яєць у Харківській області відображається як на масовому сегменті, так і на продукції преміум-категорії, з різницею темпів зростання залежно від виробника та формату упаковки.

До слова, зростання цін у Харківській області не оминуло й комунальні послуги. Зокрема, це стосується Лозівської громади, де нові розцінки почали діяти з 1 квітня. Тепер у громаді доводиться платити по 60 гривень 70 копійок за кожен кубометр води.

