Нова система оплати за проїзд у Дніпропетровській області надає пасажирам громадського транспорту обласного центру можливість оплачувати поїздки безготівковим способом через смартфон, повідомляє Politeka.

Мешканцям тепер не обов’язково мати при собі готівку або бути клієнтами певних банків для придбання квитка. Для оплати достатньо встановити мобільний застосунок та скористатися будь-якою українською банківською карткою.

Платіжний сервіс реалізовано на базі міського додатку «єДніпро». Як зазначив заступник директора КП «Дніпровський електротранспорт» Володимир Сусленков, перехід до безготівкових розрахунків розпочався ще у 2017 році з використанням QR-кодів, які складали близько 20% загальної виручки. Нині Дніпро повністю перейшло на новий формат: всі послуги здійснюються через QR-коди у додатку «єДніпро».

Нова система оплати за проїзд у Дніпропетровській області гарантує рівний доступ до транспортних послуг усім користувачам незалежно від обраного банку. Крім того, вона спрощує контроль фінансових операцій. За словами заступника директора КП «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста єДніпро» Романа Ростовського, головне завдання проєкту — розширення аудиторії пасажирів.

Для користування сервісом потрібно завантажити «єДніпро» з AppStore або Google Play, пройти реєстрацію за номером телефону та сканувати QR-код у транспорті. Оплата можлива банківською карткою, Google Pay або Apple Pay. Після підтвердження платежу електронний квиток з’являється у розділі «Документи». У додатку також доступні абонементи з термінами дії від одного дня до місяця.

