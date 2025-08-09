Новий графік поїздів діє не лише у Харкові, а торкнувся ще й інших регіонів, повідомляє Politeka.

Як інформують у пресслужбі "Укрзалізниці", новий графік поїздів у Харкові введено через ремонтні роботи, тому любителям залізниці варто бути уважними перед плануванням поїздок.

Новий графік поїздів у Харкові передбачає зміну часу відправлення та прибуття деяких рейсів. Зокрема, 15 та 18 серпня № 7009, який прямує з нашого облцентру ло Ворожби, відправлятиметься не о 08:05, як раніше, а о 08:24.

З огляду на такі зміни, прибуття також зсувається з 13:22 на 13:55. Ці зміни варто враховувати, щоб не опинитися в незручній ситуації. Окрім цього, 19 та 21 серпня цей самий № 7009 залишить станцію в облцентрі за старим розкладом о 08:05, але прибуття до Ворожби очікується вже о 13:42.

У компанії також звертають увагу, що на станцію Криківка, люди зможуть прибути вже не о 10:36, а о 10:40. Щодо зворотного маршруту № 7010, то 15, 18, 19 та 21 серпня він відправлятиметься пізніше, ніж зазвичай. Замість 13:47 час від'їзду поставили на 14:46, а доїзд до кінцевої змістили з 19:11 на 20:10.

Варто підкреслити, що саме такі нововведення допоможуть уникнути непорозумінь під час подорожей. Краще заздалегідь перевіряти актуальний розклад, адже такі корективи тимчасові, пов’язані із ремонтами, і з часом все повернеться до звичного режиму.

Пасажирам радять слідкувати за офіційними повідомленнями "Укрзалізниці" на її айті чи сторінках у соціальних мережах і планувати свої поїздки з урахуванням усіх змін.