В Харькове ввели новый график поездов, так что рассказываем местным жителям актуальную информацию об обновлениях.

Новый график поездов действует не только в Харькове, а затронул еще другие регионы, сообщает Politeka.

Как информируют в пресс-службе "Укрзалізниці", новый график поездов в Харькове введен из-за ремонтных работ, поэтому любителям железной дороги следует быть внимательными перед планированием поездок.

Новый график поездов в Харькове предусматривает изменение времени отправки и прибытия некоторых рейсов. В частности, 15 и 18 августа № 7009, который следует из нашего облцентра ло Ворожбы, будет отправляться не в 08:05, как раньше, а в 08:24.

Учитывая такие изменения, прибытие также сдвигается с 13:22 до 13:55. Эти изменения следует учитывать, чтобы не оказаться в неудобной ситуации. Кроме этого, 19 и 21 августа этот же № 7009 покинет станцию в облцентре по старому расписанию в 08:05, но прибытие в Ворожбу ожидается уже в 13:42.

В компании также обращают внимание, что на станцию Криковка люди смогут прибыть уже не в 10:36, а в 10:40. Что касается обратного маршрута № 7010, то 15, 18, 19 и 21 августа он будет отправляться позже обычного. Вместо 13:47 время отъезда было поставлено на 14:46, а доезд до конечной сместили с 19:11 на 20:10.

Следует подчеркнуть, что именно такие нововведения помогут избежать недоразумений во время путешествий. Лучше заранее проверять актуальное расписание, ведь коррективы такие временные, связанные с ремонтами, и со временем все вернется в привычный режим.

Пассажирам советуют следить за официальными сообщениями "Укрзалізниці" на ее сайте или страницах в социальных сетях и планировать свои поездки с учетом всех изменений.