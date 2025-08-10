Обмеження руху в Харкові створюють незручності для місцевих мешканців, тож розповідаємо, що наразі відомо про ділянки, де не можна буде проїхати.

До 1 вересня у Харкові діятимуть суттєві обмеження руху, пов’язані з ремонтними роботами на вулиці Євгена Котляра, повідомляє Politeka.

Як інформують у пресслужбі міської ради в Телеграм, через це доведеться враховувати зміни в організації проїзду як для автомобілістів, так і для пасажирів громадського транспорту.

За інформацією міської ради, саме на ділянці від вулиці Чоботарської до Полтавський Шлях обмеження руху в Харкові буде діяти у робочі дні з 9:00 до 18:00. Це зумовлено необхідністю поточного ремонту дорожнього покриття проїжджої частини.

Щоб роботи проходили швидко і без зайвих затримок, організовано рух лише вільними від ремонту смугами. Водіїв закликають бути уважними і планувати маршрути з урахуванням цих змін.

Крім того, на Євгена Котляра тимчасово припинено проїзд трамваїв на відрізку від Благовіщенської до Великої Панасівської. Незручності триватимуть щодня з 9:00 до 17:00 до 20 серпня.

Через це маршрути трамваїв зазнали змін: №12 тепер їхатиме через Центральний парк, Мироносицьку, Миколи Хвильового, Трінклера, проспект Незалежності, Клочківський узвіз, Клочківську, проїзд Рогатинський, провулки Пискунівський та Лосівський, а також Велику Панасівську до розворотного кола Іванівка.

Аналогічно змінив маршрут і №20: розворотне коло "Пр. Перемоги", проспект Перемоги, Клочківська, проїзд Рогатинський, провулки Пискунівський, Лосівський, вулиця Велика Панасівська, розворотне коло "Іванівка".

А якщо говорити про №1, то він наразі взагалі не їздить. Нагадаємо, що тимчасові обмеження руху в Харкові спрямовані на покращення якості доріг та безпеки в місті. Отже, водіям і пасажирам варто заздалегідь планувати поїздки.

