Місцевим мешканцям варто знати про введення обмежень руху в Києві, щоб уникнути незручностей, наскільки це можливо.

Обмеження руху в Києві означають, що від 6 серпня буде ускладнений проїзд на вулиці Євгена Маланюка, повідомляє Politeka.

Як інформує міськрада з посиланням на КК "Київавтодор", ремонтні заходи триватимуть до 20 серпня і зачеплять чималу ділянку дороги, тому водіям варто планувати свій маршрут заздалегідь.

Обмеження руху в Києві будуть чинними щодня з 8:00 до 20:00 на відрізку від Дениса Рачінського до Центральної Садової. Саме в цей час дорожні служби з КП ШЕУ Дніпровського району займуться ремонтом асфальтобетонного покриття тротуару і проїжджої частини.

Ремонтні заходи триватимуть лише за сприятливих погодних умов. У "Київавтодорі" вибачаються за тимчасові незручності, які може спричинити обмеження руху в Києві, і наполегливо просять водіїв враховувати ці зміни під час планування поїздок.

Це не єдині зміни на київських дорогах цього літа. Нагадаємо, що з 4 по 31 серпня в місті частково ускладнено проїзд на Столичному шосе. Зокрема, на ділянці від АЗС "Socar" до провулка Віто-Литовського в напрямку центру тривають роботи з ремонту асфальту.

Водіїв просять бути уважними, проїжджаючи цей відрізок. До того ж до кінця літа продовжиться заборона проїзду на Солом’янській площі. Це стосується ділянки між проспектом Повітряних Сил і вулицею Солом’янською.

Варто сказати, що Солом'янська площа є важливою транспортною розв'язкою, яка окрім вже названих вулиць охоплює і вулицю Дениса Монастирського, та Митрополита Василя Липківського. Складнощі з проїздом там почалися ще 7 липня 2025 року.