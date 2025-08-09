Местным жителям следует знать о введении ограничений движения в Киеве во избежание неудобств, насколько это возможно.

Ограничения движения в Киеве означают, что с 6 августа будет усложнен проезд на улице Евгения Маланюка, сообщает Politeka.

Как информирует горсовет со ссылкой на УК "Киевавтодор", ремонтные мероприятия продлятся до 20 августа и коснутся немалого участка дороги, поэтому водителям стоит планировать свой маршрут заранее.

Ограничения движения в Киеве будут действовать ежедневно с 8:00 до 20:00 на отрезке от Дениса Рачинского до Центральной Садовой. Именно в это время дорожные службы КП ШЭУ Днепровского района займутся ремонтом асфальтобетонного покрытия тротуара и проезжей части.

Ремонтные мероприятия будут продолжаться только при благоприятных погодных условиях. В "Киевавтодоре" приносят извинения за временные неудобства, которые могут повлечь ограничение движения в Киеве, и настойчиво просят водителей учитывать эти изменения во время планирования поездок.

Это не единственные изменения на киевских дорогах этим летом. Напомним, что с 4 по 31 августа в городе частично усложнен проезд на Столичном шоссе. В частности, на участке от АЗС Socar до переулка Вито-Литовского в направлении центра продолжаются работы по ремонту асфальта.

Водителей просят быть внимательными, проезжая этот отрезок. К тому же, до конца лета продолжится запрет проезда на Соломенской площади. Это касается участка между проспектом Воздушных Сил и улицей Соломенской.

Стоит сказать, что Соломенская площадь является важной транспортной развязкой, которая, кроме уже названных улиц, охватывает и улицу Дениса Монастырского, и Митрополита Василия Липковского. Сложности с проездом там начались еще 7 июля 2025 года.