Новий графік руху транспорту в Києві буде організовано за новими маршрутами та направленнями.

Новий графік руху транспорту в Києві ввели з 8 серпня, проте пасажирам варто розуміти, скільки триватимуть зміни та які маршрути вони охоплять, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у КМДА.

Із 22:00 години 8 серпня і приблизно до 8 години ранку 11 серпня частково зміниться рух тролейбусного маршруту 37. Крім того, введено новий графік руху транспорту в Києві, а саме автобусів 33 та 63.

Тимчасові зміни пов’язані з проведенням робіт із заміни аварійної ділянки тепломережі на перехресті вулиці Шолом-Алейхема та Мілютенка в напрямку проспекту Лісового.

Новий графік руху транспорту в Києві буде організовано наступним чином:

Тролейбусний рейс 37 курсуватиме від вулиці Милославської до проспекту Лісового за звичним маршрутом, потім через Мілютенка, Кіото, Кубанської України та знову проспект Лісовий, як передбачено маршрутом 37А, а потім повертатиметься до звичного шляху до Милославської.

У разі повного перекриття ділянки для всіх видів транспорту автобуси змінять маршрути наступним чином:

Автобус 33 рухатиметься від станції метро Лісова до Мілютенка за основним напрямком, потім по вул. Василя Іваниса, Кубанської України, Шолом-Алейхема, після чого повертатиметься на Мілютенка та далі слідуватиме за звичним маршрутом. У зворотному напрямку змін не передбачається.

Автобус 63 курсуватиме від станції метро Червоний Хутір до вулиці Шолом-Алейхема за чинним напрямком, далі через вулиці Мілютенка, Василя Іваниса, Кубанської України, Шолом-Алейхема, після чого знову за основною схемою. У зворотному напрямку рейс залишається без змін.

Київпастранс просить вибачення за тимчасові незручності та закликає пасажирів враховувати ці зміни під час планування поїздок.

