Новый график движения транспорта в Киеве будет организован по новым маршрутам и направлениям.

Новый график движения транспорта в Киеве был введен с 8 августа, однако пассажирам следует понимать, сколько будут продолжаться изменения и какие маршруты они охватят, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в КГГА.

С 22:00 8 августа и примерно до 8 часов утра 11 августа частично изменится передвижение троллейбусного маршрута 37. Кроме того, введен новый график движения транспорта в Киеве, а именно автобусов 33 и 63.

Временные меры связаны с проведением работ по замене аварийного участка теплосети на перекрестке улицы Шолом-Алейхема и Милютенко в направлении проспекта Лесного.

Новый график движения транспорта в Киеве будет организован следующим образом:

Троллейбусный рейс 37 будет курсировать от улицы Милославской до проспекта Лесного по привычному пути, затем через Милютенко, Киото, Кубанской Украины и снова проспект Лесной, как предусмотрено маршрутом 37А, а затем будет возвращаться к привычному пути к Милославской.

При полном перекрытии участка для всех видов транспорта автобусы изменят маршруты следующим образом:

Автобус 33 будет двигаться от станции метро Лесная до Милютенко по основному направлению, затем по ул. Василия Иваниса, Кубанской Украины, Шолом-Алейхема, после чего будет возвращаться на Милютенко и дальше следовать за привычным движением. В обратном направлении изменений не предполагается.

Автобус 63 будет курсировать от станции метро Красный Хутор до улицы Шолом-Алейхема по действующему направлению, далее через улицы Милютенко, Василия Иваниса, Кубанской Украины, Шолом-Алейхема, после чего снова по основной схеме. В обратную сторону рейс остается без изменений.

Киевпасстранс просит прощения за временные неудобства и призывает пассажиров учитывать эти изменения при планировании поездок.

