У Дніпропетровській області стартувало оновлення механізму надання гуманітарної допомоги для пенсіонерів та інших вразливих категорій населення.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області буде надаватися з урахуванням нової карти потреб, що дозволить швидше та якісніше реагувати на виклики людей, повідомляє Politeka.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області реалізується благодійною організацією «Міжнародний благодійний фонд “Відновити лінію життя”».

Представники фонду повідомили, що оновлення карти потреб відбуватиметься не лише в нашому регіоні, а й на запоріжчині та Донеччині. Основна мета волонтерів полягає у тому, щоб забезпечити адресну підтримку тим громадам, які перебувають під постійною загрозою через близькість до зони бойових дій.

Люди, які мешкають поблизу фронту, живуть у ситуації постійної невизначеності. Саме тому організація звертається до всіх, хто має змогу, долучитися до процесу збору інформації. Заповнення спеціальної анкети дозволить створити максимально точну картину потреб у містах і селах, що потерпають від війни.

Організатори наголошують, що дані збираються не лише від офіційних установ, а й від тих, хто безпосередньо знає ситуацію зсередини. Подати інформацію можуть представники місцевої влади, старости сільських і селищних рад, координатори волонтерських груп, медики, освітяни та соціальні працівники.

Також анкета відкрита для активістів та жителів, які хочуть заявити про потреби своєї громади, і навіть для окремих родин, що потребують гуманітарної допомоги для пенсіонерів чи для внутрішньо переміщених осібу Дніпропетровській області.

Програма охоплює населені пункти, де гуманітарна ситуація особливо напружена. Це Краматорськ, Слов’янськ, Лиман, Покровськ та інші міста з навколишніми селами. Щоб стати учасником оновлення карти потреб, достатньо заповнити анкету.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про грошову допомогу для людей з інвалідністю: названо розмір виплат, які передбачені в 2025 році.

Також Politeka писала про нове підвищення тарифів на воду.

Крім того, Politeka розповідала, як українцям отримати виплати на догляд за пенсіонером.