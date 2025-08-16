В Днепропетровской области стартовало обновление механизма предоставления гуманитарной помощи для пенсионеров и других уязвимых категорий населения.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области будет предоставляться с учетом новой карты потребностей, что позволит быстрее и качественнее реагировать на вызовы людей, сообщает Politeka.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области реализуется благотворительной организацией "Международный благотворительный фонд "Восстановить линию жизни"".

Представители фонда сообщили, что обновление карты потребностей будет происходить не только в нашем регионе, но и в Запорожской и Донбасской областях. Основная цель волонтеров состоит в том, чтобы обеспечить адресную поддержку тем общинам, которые находятся под постоянной угрозой из-за близости к зоне боевых действий.

Люди, живущие вблизи фронта, живут в ситуации постоянной неопределенности. Именно поэтому организация обращается ко всем, кто имеет возможность приобщиться к процессу сбора информации. Заполнение специальной анкеты позволит создать максимально точную картину потребностей в городах и селах, страдающих войной.

Организаторы отмечают, что данные собираются не только от официальных учреждений, но и от тех, кто непосредственно знает ситуацию изнутри. Представить информацию могут представители местных властей, старосты сельских и поселковых советов, координаторы волонтерских групп, медики, педагоги и социальные работники.

Также анкета открыта для активистов и жителей, которые хотят заявить о нуждах своего общества, и даже для отдельных семей, нуждающихся в гуманитарной помощи для пенсионеров или для внутренне перемещенных в Днепропетровской области.

Программа включает населенные пункты, где гуманитарная ситуация особенно напряжена. Это Краматорск, Славянск, Лиман, Покровск и другие города с окрестными деревнями. Чтобы стать участником обновления карты потребностей, достаточно заполнить анкету .

