У Кривому Розі стартував новий етап гуманітарної допомоги для пенсіонерів та інших осіб, які потребують турботи.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кривому Розі від благодійної організації «Карітас» у партнерстві з Caritas Norge передбачає безкоштовне отримання ваучерів на придбання гігієнічних товарів у мережі магазинів АТБ, повідомляє Politeka.

Як йдеться на Фейсбук-сторінці організації, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кривому Розі реалізується саме для тих мешканців, які опинилися у складних обставинах через війну або інші тяжкі події.

Благодійники розпочали реєстрацію на сертифікати, які можна обміняти на товари першої потреби. Йдеться насамперед про засоби особистої гігієни. Це речі, без яких неможливо почуватися впевнено та підтримувати щоденний комфорт.

Організатори наголошують, що їхня мета полягає у забезпеченні доступу до таких товарів для людей, які через обставини не можуть дозволити собі їх купити. Ваучери діятимуть у будь-якому магазині мережі АТБ, що значно спрощує процес отримання гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Кривому Розі.

Програма розрахована на конкретні категорії громадян. Серед них люди з інвалідністю першої групи, лежачі хворі, які потребують постійного догляду, а також родини, у складі яких є дитина з інвалідністю.

Окрім належності до цих груп, важливо відповідати ще одній умові. Учасником може стати або внутрішньо переміщена особа, яка тимчасово проживає у нашому облцентрі, або місцевий житель, чиє житло було пошкоджене під час бойових дій.

Підтвердити це можна актом про пошкодження. Інший варіант участі передбачає наявність медичної довідки про поранення, отримане внаслідок обстрілів.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про грошову допомогу для людей з інвалідністю: названо розмір виплат, які передбачені в 2025 році.

Також Politeka писала про нове підвищення тарифів на воду.

Крім того, Politeka розповідала, як українцям отримати виплати на догляд за пенсіонером.