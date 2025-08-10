В Кривом Роге стартовал новый этап гуманитарной помощи для пенсионеров и других лиц, нуждающихся в заботе.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кривом Роге от благотворительной организации Каритас в партнерстве с Caritas Norge предусматривает бесплатное получение ваучеров на приобретение гигиенических товаров в сети магазинов АТБ, сообщает Politeka.

Как говорится на Facebook-странице организации, гуманитарная помощь для пенсионеров в Кривом Роге реализуется именно для тех жителей, которые оказались в сложных обстоятельствах из-за войны или других тяжелых событий.

Благотворители приступили к регистрации на сертификаты, которые можно обменять на товары первой необходимости. Речь идет прежде всего о средствах личной гигиены. Это вещи, без которых невозможно чувствовать себя уверенно и поддерживать ежедневный комфорт.

Организаторы отмечают, что их цель состоит в обеспечении доступа к таким товарам для людей, которые в силу обстоятельств не могут позволить себе их купить. Ваучеры будут действовать в любом магазине сети АТБ, что упрощает процесс получения гуманитарной помощи для пенсионеров в Кривом Роге.

Программа рассчитана на конкретные категории граждан. Среди них люди с инвалидностью первой группы, лежащие больные, нуждающиеся в постоянном уходе, а также семьи, в составе которых есть ребенок с инвалидностью.

Кроме принадлежности к этим группам важно соответствовать еще одному условию. Участником может стать либо внутренне перемещенное лицо, временно проживающее в нашем облцентре, либо местный житель, чье жилье было повреждено во время боевых действий.

Подтвердить это можно актом повреждения. Другой вариант участия предполагает наличие медицинской справки о ранении, полученном в результате обстрелов.

