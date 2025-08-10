У Хмельницькому триває масштабна ініціатива, що передбачає гуманітарну допомогу для пенсіонерів.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Хмельницькому надається в межах роботи медичного центру «Карітас», який поєднує медичну, психологічну та соціальну підтримку, повідомляє Politeka.

Як йдеться на Фейсбук-сторінці організації, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Хмельницькому реалізується силами досвідчених лікарів, психологів, медсестер та соціальних працівників.

Центр працює як в амбулаторному режимі, так і через мобільні бригади, аби підтримка потрапляла у віддалені куточки міста та громади. У напрямку сімейної медицини тут можна отримати консультацію лікаря загальної практики, пройти вакцинацію чи профілактичний огляд, а також отримати консультації при хронічних захворюваннях.

Важливим напрямом є психологічна підтримка. У центрі проводять індивідуальні консультації для дорослих, дітей, ветеранів та внутрішньо переміщених осіб. Організовують групи для тих, хто переживає складні обставини. Фахівці допомагають впоратися з тривогою, посттравматичними розладами та втратою близьких.

Також проводиться психоосвіта для родин і терапія за сучасними методиками, включно з когнітивно-поведінковою та майндфулнес-практиками. Окремо працює напрям домашніх візитів для невиліковно хворих, знеболення та полегшення симптомів, а також супровід у кінцевому етапі життя.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Хмельницькому також передбачає фізичну реабілітацію та фізіотерапією. Тут допомагають відновитися після інсультів, травм і хвороб, проводять масаж, елементи ерготерапії, навчають родичів догляду та впроваджують програми активного довголіття.

