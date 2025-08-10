Гуманитарная помощь для пенсионеров в Хмельницком предоставляется в рамках работы медицинского центра «Каритас», объединяющего медицинскую, психологическую и социальную поддержку, сообщает Politeka.

Как говорится на Facebook-странице организации, гуманитарная помощь для пенсионеров в Хмельницком реализуется силами опытных врачей, психологов, медсестер и социальных работников.

Центр работает как в амбулаторном режиме, так и через мобильные бригады, чтобы поддержка попадала в отдаленные уголки города и общины. В направлении семейной медицины здесь можно получить консультацию врача общей практики, пройти вакцинацию или профилактическое освидетельствование, а также получить консультации при хронических заболеваниях.

Важным направлением есть психологическая поддержка. В центре проводятся индивидуальные консультации для взрослых, детей, ветеранов и внутренне перемещенных лиц. Организуют группы для тех, кто испытывает сложные обстоятельства. Специалисты помогают справиться с тревогой, посттравматическими расстройствами и утратой близких.

Также проводится психообразование для семей и терапия по современным методикам, включая когнитивно-поведенческую и майндфулнес-практики. Отдельно работает направление домашних визитов для неизлечимо больных, обезболивания и облегчения симптомов, а также сопровождение на конечном этапе жизни.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Хмельницком также предусматривает физическую реабилитацию и физиотерапию. Здесь помогают восстановиться после инсультов, травм и болезней, проводят массаж, элементы эрготерапии, учат родственникам ухода и внедряют программы активного долголетия.

