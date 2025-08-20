Щоб полегшити переселенцям пошук тимчасового безкоштовного житла для ВПО в Одесі, створено кілька зручних онлайн-сервісів.

Переселенці можуть самостійно знайти безкоштовне житло для ВПО в Одесі, але потрібно розуміти та знати, де шукати та як це швидко зробити, повідомляє Politeka.net.

Поради опублікували у прес-службі Міністерства розвитку громад та територій України.

Внутрішньо переміщені особи, які потребують тимчасового прихистку в Україні, можуть отримати безкоштовне житло для ВПО в Одесі у різних формах завдяки підтримці держави, місцевих громад і волонтерських ініціатив.

Щоб полегшити переселенцям пошук тимчасового прихистку, в Україні створено кілька зручних онлайн-сервісів. Вони допомагають швидко знайти доступний будинок.

«Там, де вас чекають» – офіційна платформа з актуальною інформацією

За допомогою цього ресурсу ви можете:

перевірити наявність прихистків у конкретному регіоні;

дізнатися кількість вільних місць;

знайти контактні телефони регіональних центрів розміщення;

отримати консультацію щодо умов проживання.

«Прихисток» – державний сервіс для пошуку безоплатного будинку

Щоб скористатися сервісом, потрібно:

Зайти на сайт;

Натиснути кнопку «Знайти житло» ;

; Обрати країну Україна і бажаний регіон;

і бажаний регіон; Вказати кількість членів родини та необхідну інформацію;

Переглянути доступні варіанти;

Зв’язатися з власниками житла напряму.

«Допомагай» – волонтерська платформа

Цей сервіс працює за тим самим принципом, що й «Прихисток», і створений волонтерами для швидкого пошуку безкоштовного житла для ВПО в Одесі. Тут зібрані пропозиції від небайдужих громадян, які прагнуть підтримати тих, хто вимушено залишив свій дім через війну.

Окрім онлайн-платформ, допомогу з розміщенням переселенців надають:

Обласні військові адміністрації (ОВА) ;

; Органи місцевого самоврядування (ОМС).

Саме вони забезпечують ВПО безкоштовним соціальним житлом у місцях компактного поселення (МКП) — спеціально облаштованих гуртожитках, таборах, пансіонатах тощо.

