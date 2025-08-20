Переселенці можуть самостійно знайти безкоштовне житло для ВПО в Одесі, але потрібно розуміти та знати, де шукати та як це швидко зробити, повідомляє Politeka.net.
Поради опублікували у прес-службі Міністерства розвитку громад та територій України.
Внутрішньо переміщені особи, які потребують тимчасового прихистку в Україні, можуть отримати безкоштовне житло для ВПО в Одесі у різних формах завдяки підтримці держави, місцевих громад і волонтерських ініціатив.
Щоб полегшити переселенцям пошук тимчасового прихистку, в Україні створено кілька зручних онлайн-сервісів. Вони допомагають швидко знайти доступний будинок.
«Там, де вас чекають» – офіційна платформа з актуальною інформацією
За допомогою цього ресурсу ви можете:
- перевірити наявність прихистків у конкретному регіоні;
- дізнатися кількість вільних місць;
- знайти контактні телефони регіональних центрів розміщення;
- отримати консультацію щодо умов проживання.
«Прихисток» – державний сервіс для пошуку безоплатного будинку
Щоб скористатися сервісом, потрібно:
- Зайти на сайт;
- Натиснути кнопку «Знайти житло»;
- Обрати країну Україна і бажаний регіон;
- Вказати кількість членів родини та необхідну інформацію;
- Переглянути доступні варіанти;
- Зв’язатися з власниками житла напряму.
«Допомагай» – волонтерська платформа
Цей сервіс працює за тим самим принципом, що й «Прихисток», і створений волонтерами для швидкого пошуку безкоштовного житла для ВПО в Одесі. Тут зібрані пропозиції від небайдужих громадян, які прагнуть підтримати тих, хто вимушено залишив свій дім через війну.
Окрім онлайн-платформ, допомогу з розміщенням переселенців надають:
- Обласні військові адміністрації (ОВА);
- Органи місцевого самоврядування (ОМС).
Саме вони забезпечують ВПО безкоштовним соціальним житлом у місцях компактного поселення (МКП) — спеціально облаштованих гуртожитках, таборах, пансіонатах тощо.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі: що варто знати для українців, яким необхідна підтримка.
Також Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів в Одесі: українцям пояснили, куди звертатиcь за виплатами.
Як повідомляла Politeka, Підвищення цін на електроенергію в Одеській області: хто з 1 серпня платитиме більше та наскільки зростуть суми.