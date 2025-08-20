Переселенцы могут самостоятельно найти бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе, но нужно понимать и знать, где искать и как это быстро сделать, сообщает Politeka.net.
Советы опубликовали в пресс-службе Министерства развития общин и территорий Украины.
Внутри перемещенные лица, нуждающиеся в временном убежище в Украине, могут получить бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе в разных формах благодаря поддержке государства, местных общин и волонтерских инициатив.
Чтобы облегчить переселенцам поиск временного убежища, в Украине создано несколько удобных онлайн-сервисов. Они помогают быстро найти доступный дом.
«Там, де вас чекають» – официальная платформа с актуальной информацией
С помощью этого ресурса вы можете:
- проверить наличие убежищ в конкретном регионе;
- узнать количество свободных мест;
- найти контактные телефоны региональных центров размещения;
- получить консультацию по условиям проживания.
«Прихисток» – государственный сервис для поиска бесплатного дома
Чтобы воспользоваться сервисом, нужно:
- Зайти на сайт;
- Нажать кнопку «Найти жилье»;
- Выбрать страну Украины и желаемый регион;
- Указать количество членов семьи и необходимую информацию;
- Просмотреть доступные варианты;
- Связаться с владельцами дома напрямую.
«Допомагай» – волонтерская платформа
Этот сервис работает по тому же принципу, что и «Прихисток», и создан волонтерами для быстрого поиска бесплатного жилья для ВПЛ в Одессе. Здесь собраны предложения от неравнодушных граждан, стремящихся поддержать тех, кто вынужденно покинул свой дом из-за войны.
Кроме онлайн-платформ, помощь с размещением переселенцев оказывают:
- Областные военные администрации (ОВА);
- Органы местного самоуправления (ОМС).
Именно они обеспечивают ВПЛ бесплатным социальной недвижимости в местах компактного поселения (МКП) — специально обустроенных общежитиях, лагерях, пансионатах и т.д.
