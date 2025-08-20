Чтобы облегчить переселенцам поиск временного бесплатного жилья для ВПЛ в Одессе, создано несколько удобных онлайн-сервисов.

Переселенцы могут самостоятельно найти бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе, но нужно понимать и знать, где искать и как это быстро сделать, сообщает Politeka.net.

Советы опубликовали в пресс-службе Министерства развития общин и территорий Украины.

Внутри перемещенные лица, нуждающиеся в временном убежище в Украине, могут получить бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе в разных формах благодаря поддержке государства, местных общин и волонтерских инициатив.

Чтобы облегчить переселенцам поиск временного убежища, в Украине создано несколько удобных онлайн-сервисов. Они помогают быстро найти доступный дом.

«Там, де вас чекають» – официальная платформа с актуальной информацией

С помощью этого ресурса вы можете:

проверить наличие убежищ в конкретном регионе;

узнать количество свободных мест;

найти контактные телефоны региональных центров размещения;

получить консультацию по условиям проживания.

«Прихисток» – государственный сервис для поиска бесплатного дома

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно:

Зайти на сайт;

Нажать кнопку «Найти жилье» ;

; Выбрать страну Украины и желаемый регион;

и желаемый регион; Указать количество членов семьи и необходимую информацию;

Просмотреть доступные варианты;

Связаться с владельцами дома напрямую.

«Допомагай» – волонтерская платформа

Этот сервис работает по тому же принципу, что и «Прихисток», и создан волонтерами для быстрого поиска бесплатного жилья для ВПЛ в Одессе. Здесь собраны предложения от неравнодушных граждан, стремящихся поддержать тех, кто вынужденно покинул свой дом из-за войны.

Кроме онлайн-платформ, помощь с размещением переселенцев оказывают:

Областные военные администрации (ОВА) ;

; Органы местного самоуправления (ОМС).

Именно они обеспечивают ВПЛ бесплатным социальной недвижимости в местах компактного поселения (МКП) — специально обустроенных общежитиях, лагерях, пансионатах и т.д.

