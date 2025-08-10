Прогноз погоди у Запоріжжі на тиждень з 11 по 17 серпня обіцяє стабільну пору в найближчі дні.

Прогноз погоди у Запоріжжі на тиждень з 11 по 17 серпня зробили синоптики та розповіли, чи відступить спека, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди в Запоріжжі на тиждень з 11 по 17 серпня. Розпочнеться все зі спекотної пори та опадів. У понеділок 11-ого числа: до вечора хмари, що панували в небі весь день, заберуться геть. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. Температура повітря сягне максимум +29°C.

У вівторок, 12.08: стане трішки прохолодніше, повітря прогріється до +27°C. Ранок буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.

Середа, 13.08: небосвід стане ясним, й хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів. Температурні коливання — від +17 до +28°C.

Четвер, 14 серпня: ясна пора спостерігатиметься протягом усього дня. Опади не прогнозуються. Впродовж дня температура триматиметься в межах +19…+29°C.

У п’ятницю, 15.08: хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним. Дождів не прогнозується. Температура повітря триматиметься в межах +20…+30°C.

Субота, 16.08: ранок в місті стане безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без дождів. Температура коливатиметься від +21 до +31°C. У цей день часто буває вітер, по якому судять про майбутню зиму. Якщо вихор – чекай сніжну зиму. Ще в давнину помітили: який цей день, такий і жовтень.

У неділю 17.08: весь день триматиметься ясна пора. Температурні показники — від +21 до +34°C. Отже, прогноз погоди в Запоріжжі на тиждень з 11 по 17 серпня обіцяє, що триматиметься спекотна та посушлива пора.

