Прогноз погоды в Запорожье на неделю с 11 по 17 августа обещает стабильную пору в ближайшие дни.

Прогноз погоды в Запорожье на неделю с 11 по 17 августа сделали синоптики и рассказали, отступит ли жара, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды в Запорожье на неделю с 11 по 17 августа. Начнется все с жаркой поры и осадков. В понедельник 11-го числа: к вечеру облака, царившие в небе весь день, уйдут прочь. К полудню осадков не ожидается. Во второй половине дня возможен мелкий дождь, который к вечеру должен окончиться. Температура воздуха достигает максимума +29°C.

Во вторник, 12.08: станет немного прохладнее, воздух прогреется до +27°C. Утро будет безоблачным, и до конца дня небо будет чистым. Без осадков.

Среда, 13.08: небосвод станет ясным, и облака не омрачят его до конца дня. Без осадков. Температурные колебания от +17 до +28°C.

Четверг, 14 августа: ясная пора будет наблюдаться в течение всего дня. Осадки не прогнозируются. В течение дня температура будет держаться в пределах +19…+29°C.

В пятницу, 15.08: облаков на небе наблюдаться не будет, день обещает быть безоблачным. Дождей не прогнозируется. Температура воздуха будет держаться в пределах +20…+30°C.

Суббота, 16.08: утро в городе станет безоблачным, и до конца дня небо будет ясным. Без дождей. Температура будет колебаться от +21 до +31°C. В этот день часто бывает ветер, по которому судят о предстоящей зиме. Если вихрь – жди снежную зиму. Еще в старину заметили: какой этот день, такой и октябрь.

В воскресенье 17.08 : весь день будет держаться ясная пора. Температурные показатели от +21 до +34°C. Итак, прогноз погоды в Запорожье на неделю с 11 по 17 августа обещает, что будет держаться жаркое и засушливое время.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Денежная помощь для людей с инвалидностью в Запорожье и области: как получить выплату до 4 тысячи гривен.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожской области: названы общины, где состоится раздача пищи.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье: где украинцам готовы оказать помощь.