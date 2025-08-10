Синоптики склали прогноз погоди у Харкові на тиждень з 11 по 17 серпня та розповіли про погодні сюрпризи.

Прогноз погоди у Харкові на тиждень з 11 по 17 серпня зробили синоптики та розповіли, які погодні сюрпризи чекати, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди у Харкові на тиждень з 11 по 17 серпня. Розпочнеться все зі прохолодної пори та опадів. У понеділок 11-ого числа: ввечері проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Вночі та вранці опадів не очікується. Удень йтиме дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. Температура повітря сягне максимум +24°C.

У вівторок, 12.08: стане тепліше, повітря прогріється до +24°C. Вдень небо може ненадовго затягнути хмарами. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися.

Середа, 13.08: хмари, які з'являться у місті вдень, протримаються недовго - ввечері очікується ясна погода. Без опадів. Температурні коливання — від +16 до +25°C.

Четвер, 14 серпня: ясна пора спостерігатиметься протягом усього дня. Опади не прогнозуються. Впродовж дня температура триматиметься в межах +16…+26°C.

У п’ятницю, 15.08: хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним. Дождів не прогнозується. Температура повітря триматиметься в межах +17…+27°C.

Субота, 16.08: вранці небо у місті буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без дождів. Температура коливатиметься від +18 до +27°C.

У неділю 17.08: ясно очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго. Температурні показники — від +18 до +28°C. Отже, прогноз погоди у Харкові на тиждень з 11 по 17 серпня обіцяє, що стопчики термометра підуть вниз.

