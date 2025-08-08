Подорожчання яєць в Харкові помітне як у стандартному сегменті, так і серед дорожчих категорій.

Подорожчання яєць в Харкові зафіксовано на основі аналітики з порталу Мінфін, яка охоплює зміну вартості популярних позицій у кількох торгових мережах, повідомляє Politeka.

Мінфін надає актуальну динамік цін.

Курячі «Квочка» категорії С1 (10 штук) наразі коштують у середньому 67,90 гривень. Така ціна зафіксована 7 серпня 2025 року в магазині Auchan.

За липень 2025 року середньомісячна вартість вказаного товару в тій самій мережі становила 66,88. Якщо порівнювати щоденні показники, спостерігається поступове зростання. Наприклад, із 7 по 17 липня продукт залишався на рівні 64,80. Починаючи з 18-го числа — 66,90, а вже з 22 липня — 70,30. Така ціна зберігалася до 2 серпня включно. Після цього протягом кількох днів товар коштував 67,90.

У порівнянні з початком минулого місяця (07.07.2025 — 65,00 грн), вартість піднялася на 2,90. Загалом, коливання протягом липня — серпня демонструють стійку тенденцію до зростання.

У магазинах Сільпо доступні додаткові варіанти: яйця курячі «Це — яйце!» від молодих курочок (С0, 10 шт) за 81,36 грн, «Квочка» (15 шт) — 114,45 грн, молодильне відбірне (10 шт) — 91,66 грн.

Подорожчання яєць в Харкові помітне як у стандартному сегменті, так і серед дорожчих категорій. Дані з офіційних джерел свідчать про поступове, але чітке зростання роздрібних цін.

До слова, у Харкові також можна отримати продукти безкоштовно. Це доступно одноразово людям, які постраждали внаслідок війни. Програма підтримки спрямована на найвразливіші категорії населення, які зараз переживають надзвичайно складні обставини.

