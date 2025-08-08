Подорожание яиц в Харькове заметно как в стандартном сегменте, так и среди более дорогих категорий.

Подорожание яиц в Харькове зафиксировано на основе аналитики с портала Минфин, охватывающей изменение стоимости популярных позиций в нескольких торговых сетях, сообщает Politeka.

Минфин предоставляет актуальную динамику цен.

Куриные «Квочка» категории С1 (10 штук) сейчас стоят в среднем 67,90 гривен. Такая цена зафиксирована 7 августа 2025 в магазине Auchan.

За июль 2025 среднемесячная стоимость указанного товара в той же сети составила 66,88. Если сравнивать ежедневные показатели, наблюдается постепенный рост. К примеру, с 7 по 17 июля продукт оставался на уровне 64,80. Начиная с 18-го числа – 66,90, а уже с 22 июля – 70,30. Такая цена сохранялась до 2 августа включительно. После этого за несколько дней товар стоил 67,90.

По сравнению с началом прошлого месяца (07.07.2025 – 65,00 грн), стоимость поднялась на 2,90. В общем, колебания в течение июля-августа демонстрируют устойчивую тенденцию к росту.

В магазинах Сильпо доступны дополнительные варианты: куриные яйца «Это — яйцо!» от молодых курочек (С0, 10 шт) за 81,36 грн, «Квочка» (15 шт) — 114,45 грн, молодильное отборное (10 шт) — 91,66 грн.

Кстати, в Харькове также можно получить продукты бесплатно. Это доступно однократно людям, пострадавшим в результате войны. Программа поддержки направлена на самые уязвимые категории населения, сейчас переживающие чрезвычайно сложные обстоятельства.

