Місцевим мешканцям варто знати про введення обмежень руху в Києві, тому розповідаємо, що наразі про це відомо.

Обмеження руху в Києві торкнуться вулиці Остафія Дашкевича та Столичного шосе, повідомляє Politeka.

Як інформує пресслужба Київської міської держадміністрації з посиланням на "Київавтодор", ці заходи спрямовані на проведення ремонту дорожнього покриття, і триватимуть до кінця серпня.

У межах запроваджених змін, проїзд транспорту на вулиці Остафія Дашкевича від Князя Романа Мстиславича до Чорних Запорожців буде перекритий щодня з 4 до 8 серпня з 8:00 до 20:00. Причина цих змін полягає у роботах з ремонту нижнього шару асфальтобетонного покриття, які виконує КП ШЕУ Дніпровського району.

Саме тому водіям варто заздалегідь планувати свої маршрути, щоб уникнути зайвих незручностей. Крім того, обмеження руху в Києві діятиме на Столичному шосе. Там дорожники ремонтують праві дві смуги на відрізку від автозаправки "Socar" до провулка Віто-Литовського в напрямку центру міста.

Ці роботи заплановані на весь серпень, аж до 31 числа. Міська влада закликає місцевих мешканців з розумінням поставитися до змін та враховувати їх при плануванні поїздок.

Окрім того, у Києві з 6 серпня діє обмеження руху і на Євгена Маланюка у Дніпровському районі. Причина в тому, що тут проходить ремонт тротуару та проїжджої частини на ділянці від Дениса Рачінського до Центральної Садової. У зв’язку з цим водіїв просять враховувати додаткові незручності та можливі затримки.

Підрядники перепрошують за тимчасові незручності, але наголошують, що роботи необхідні для покращення стану дорожнього покриття та комфорту мешканців. Завершення цих заходів планують на 20 серпня.

