У Тернопільській області введуть обмеження руху транспорту, які торкнулися як міста, так і обласних доріг.

Обмеження руху в Тернопільській області, перш за все, стосуються часткового перекриття вулиці Торговиця в Тернополі з 11 по 13 серпня, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному сайті міськради, через ремонт дорожнього покриття пересування транспорту на цій ділянці від "Рогатки" до вулиці Оболоня буде ускладнено.

Зазначається, що обмеження руху в Тернопільській області передбачають часткове перекриття на транспортній розв’язці вулиць Торговиця, Микулинецька, Князя Василя Костянтина Острозького та далі до Оболоня. Для безпеки водіїв і пішоходів там встановлять тимчасові дорожні знаки згідно з узгодженою схемою організації проїзду.

Громадський транспорт під час ремонту працюватиме з урахуванням цих змін, а зупинки міського та приміського транспорту тимчасово перенесуть на автовокзал.

Окрім цього, варто згадати про загальне обмеження руху в Тернопільській області, що стосується вантажного транспорту. З початку літа на території області діє тимчасова заборона для великовантажних автомобілів через високі температури повітря понад +28 градусів.

Ці правила покликані зберегти дорожнє покриття та уникнути руйнувань під час спеки. Зокрема, заборона стосується транспортних засобів з фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн.

Однак є винятки. Правила не поширюються на вантажі, що перевозять небезпечні матеріали, швидкопсувні продукти, живих тварин або вантажі, які пов’язані з ліквідацією надзвичайних ситуацій. Тож водіям радят бути уважними і слідкувати за температурою повітря та вагою власного вантажу.