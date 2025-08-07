Подорожчання хліба у Харкові має подібні насамперед відображається у зростанні вартості лаваша.

Подорожчання хліба у Харкові розглядається у контексті загальнонаціонального зростання цін на хлібобулочну продукцію, повідомляє Politeka.

Актуальну статистику надає портал Мінфін.

Зокрема, у супермаркеті Auchan лаваш Кавказький (230 г) зараз коштує 34,90 грн. У липні показник становив 31,28. Протягом періоду з 5 по 15 липня його продавали за 24,50, а з 16-го числа встановлено нову стабільну ціну — 34,90. Це означає, що за 30 днів вартість збільшилася на 10,40.

У Metro батон "Рум’янець" (450 г) пропонується по 27,90 гривень. Усі дні місяця він реалізувався без змін, відповідно й середня залишилася аналогічною — 27,90.

У мережі Novus хліб пшеничний нарізка (650 г) коштує 47,99 грн. Раніше значення було на рівні 48,77. У період з 5 до 15 липня вартість становила 49,49, а з 16-го — 47,99. Таким чином, спостерігається зменшення — 1,50 грн.

У Megamarket продукт "Цар Хліб" (600 г) доступний за 42,90 гривень, а в Metro — 46,53. За минулий період значення не змінювалося. Середній рівень — 44,72.

У торговельній точці "Сільпо" зазначено вартість за 100 г таких позицій: "Альзас" солодовий — 11,90 гривень, "Крафтяр" Скандинавський — 9,89, гречаний подовий — 13,90.

Подорожчання хліба у Харкові має подібні насамперед відображається у зростанні вартості лаваша, яка виявилась найдинамічнішою серед представлених прикладів.

До слова, у Харкові також можна отримати продукти безкоштовно. Це доступно одноразово людям, які постраждали внаслідок війни. Програма підтримки спрямована на найвразливіші категорії населення, які зараз переживають надзвичайно складні обставини.

