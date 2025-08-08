Подорожчання овочів у Харкові зафіксували відповідно до даних порталу «Мінфін», повідомляє Politeka.

Сайт Мінфін надає актуальну динаміку.

Так, станом на 7.08 середня вартість огірків становить 44,99 грн за один кілограм. У супермаркеті Novus цей товар пропонується за аналогічною ціною — 44,99. Протягом липня показник у зазначеній торговельній мережі складав 42,87.

З аналізу денних даних видно зміну: 7.07 — 39,99 гривень, зберігалася стабільність до 11.07, потім зросла до 43,59. У другій половині липня почалося стрімке збільшення. 24.07 — 47,99, а з 20.07 по 7.08 — стабільно 44,99. Порівняно з початковим значенням 7.07 — зростання на 5,00.

Ціна часнику на 7.08 становить 181,40 грн за кілограм. У мережі Megamarket — 233,80 грн, тоді як у Novus — 129,00. Середньомісячні значення в липні: Metro — 135,10, Auchan — 130,39, Novus — 122,50, Megamarket — 189,07. Середня вартість — 144,26. Щоденна динаміка: з 7.07 — 138,95 гривень, до 23.07 — незначне зростання, після чого 29.07 — 176,40, а 7.08 — 181,40. Підвищення протягом місяця склало 42,45.

У супермаркеті Сільпо, згідно з цінниками, представлено такі позиції: огірок Естафета, 100 г — 7,00 гривень, часник, 100 г — 15,90.

Подорожчання овочів у Харкові підтверджується щоденними цифрами та порівнянням середньомісячних змін.

До слова, у Харкові люди також можуть отримати продукти безкоштовно. Надаються вони одноразово людям, які постраждали внаслідок війни. Програма підтримки спрямована на найвразливіші категорії населення, які зараз переживають надзвичайно складні обставини.

