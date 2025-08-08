Подорожание овощей в Харькове зафиксировали в соответствии с данными портала «Минфин», сообщает Politeka.

Сайт Минфин предоставляет актуальную динамику.

По состоянию на 7.08 средняя стоимость огурцов составляет 44,99 грн за один килограмм. В супермаркете Novus этот товар предлагается по аналогичной цене – 44,99. В июле показатель в указанной торговой сети составлял 42,87.

Из анализа дневных данных видно изменение: 7.07 - 39,99 гривен, сохранялась стабильность до 11.07, затем выросла до 43,59. Во второй половине июля началось стремительное увеличение. 24.07 - 47,99, а с 20.07 по 7.08 - стабильно 44,99. По сравнению с начальным значением 7.07 – рост на 5,00.

Цена чеснока на 7:08 составляет 181,40 грн за килограмм. В сети Megamarket – 233,80 грн, тогда как у Novus – 129,00. Среднемесячные значения в июле: Metro – 135,10, Auchan – 130,39, Novus – 122,50, Megamarket – 189,07. Средняя стоимость – 144,26. Ежедневная динамика: с 7.07 – 138,95 гривен, до 23.07 – незначительный рост, после чего 29.07 – 176,40, а 7.08 – 181,40. Повышение за месяц составило 42,45.

В супермаркете Сильпо, согласно ценникам, представлены следующие позиции: огурец Эстафета, 100 г – 7,00 гривен, чеснок, 100 г – 15,90.

Подорожание овощей в Харькове подтверждается ежедневными цифрами и сравнением среднемесячных изменений.

Кстати, в Харькове люди также могут получить продукты бесплатно. Предоставляются они единовременно людям, пострадавшим в результате войны. Программа поддержки направлена на самые уязвимые категории населения, сейчас переживающие чрезвычайно сложные обстоятельства.

