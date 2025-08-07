Подорожчання овочів у Дніпропетровській області підтверджується як за середньомісячними показниками, так і в щоденній динаміці.

Згідно з актуальними даними, подорожчання овочів у Дніпропетровській області спостерігається у серпні 2025 року, повідомляє Politeka.

Зокрема, за інформацією з порталу «Мінфін», середня ціна на огірки станом на 7 серпня становить 44,99 грн за кілограм. У мережі Novus ціна на цей овоч збігається з загальною середньою вартістю. У липні поточного року середньомісячна вартість у цьому ж магазині дорівнювала 42,87.

Впродовж попередніх тижнів фіксувалося поступове підвищення — з 39,99 гривень 7 липня до 44,99 на початку серпня. Таким чином, з 7.07 до 7.08 відбулося зростання на 5,00 грн.

Щодо часнику, то станом на 7 серпня середня його ціна сягнула 181,40 гривень за кіло. У Megamarket він коштує 233,80, а в Novus — 129,00. Минулого місяця вартість у Novus становила 122,50, в Auchan — 130,39, у Metro — 135,10, у Megamarket — 189,07. Середня вартість за липень — 144,26. Протягом останніх тижнів зафіксовано системне зростання — з 138,95 грн 7 липня до 181,40 грн 7 серпня, тобто на 42,45.

У магазинах мережі «Сільпо» на сьогодні ціни на продукти вказано в розрахунку за 100 грамів: огірок «Естафета» — 7,00 гривень, часник — 15,90.

Подорожчання овочів у Дніпропетровській області підтверджується як за середньомісячними показниками, так і в щоденній динаміці за останні чотири тижні.

Зважаючи на таку ситуацію, місцевим жителям рекомендують ретельно планувати сімейний бюджет та придивлятися до більш вигідних позицій. Варто звернути увагу на альтернативи, які можуть бути дешевшими, але не менш смачними.

