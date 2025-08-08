Новий графік руху транспорту в Харкові було введено через проведення робіт з поточного ремонту на дорогах міста, повідомляє Politeka.net.
Про це попередила прес-служба міської ради.
Тимчасово змінюється організація дорожнього руху на одній з центральних вулиць міста у зв’язку з проведенням ремонтних робіт. Мешканцям та гостям міста радять заздалегідь планувати свої маршрути, аби уникнути заторів і незручностей.
До 1 вересня на вулиці Євгена Котляра, на відрізку між вулицею Чоботарською та вулицею Полтавський Шлях, буде обмежено пересування автотранспорту. Обмеження діятимуть щодня з дев’ятої години ранку до шістнадцятої години.
Новий графік руху транспорту в Харкові та обмеження пов’язані з проведенням поточного ремонту дорожнього покриття проїжджої частини, про що офіційно повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства. Для зменшення незручностей рух автотранспорту буде здійснюватися вільними від виконання робіт смугами.
Крім того, у цьому ж районі з першого по двадцяте серпня щодня з дев’ятої години ранку до сімнадцятої години вечора буде повністю призупинено пересування трамваїв по вулиці Євгена Котляра на ділянці від вулиці Благовіщенської до вул.Великої Панасівської.
У цей період електротранспорт курсуватиме за новим графіком руху транспорту в Харкові:
-
Маршрут № 12: трамвай курсуватиме від розворотного кола «Центральний парк» через вулицю Мироносицьку, вулицю Миколи Хвильового, вул. Трінклера, проспект Незалежності, узвіз Клочківський, вул. Клочківську, проїзд Рогатинський, провулки Пискунівський і Лосівський, далі вулицею Великою Панасівською до розворотного кола «Іванівка».
-
Маршрут № 20: трамвай рухатиметься від розворотного кола «Проспект Перемоги» по проспекту Перемоги, далі через вулицю Клочківську, проїзд Рогатинський, провулки Пискунівський і Лосівський, та через вул. Велику Панасівську до розворотного кола «Іванівка».
-
Маршрут № 1: тимчасово не курсуватиме.
Міська влада просить з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, адже проведення ремонтних робіт дозволить у майбутньому забезпечити якісніші умови для пересування транспорту та безпеку на дорогах. Усім водіям і пасажирам рекомендується заздалегідь уточнювати маршрути та стежити за оновленнями в офіційних джерелах.
