Новий графік руху транспорту в Харкові та обмеження пов’язані з проведенням поточного ремонту.

Новий графік руху транспорту в Харкові було введено через проведення робіт з поточного ремонту на дорогах міста, повідомляє Politeka.net.

Про це попередила прес-служба міської ради.

Тимчасово змінюється організація дорожнього руху на одній з центральних вулиць міста у зв’язку з проведенням ремонтних робіт. Мешканцям та гостям міста радять заздалегідь планувати свої маршрути, аби уникнути заторів і незручностей.

До 1 вересня на вулиці Євгена Котляра, на відрізку між вулицею Чоботарською та вулицею Полтавський Шлях, буде обмежено пересування автотранспорту. Обмеження діятимуть щодня з дев’ятої години ранку до шістнадцятої години.

Новий графік руху транспорту в Харкові та обмеження пов’язані з проведенням поточного ремонту дорожнього покриття проїжджої частини, про що офіційно повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства. Для зменшення незручностей рух автотранспорту буде здійснюватися вільними від виконання робіт смугами.

Крім того, у цьому ж районі з першого по двадцяте серпня щодня з дев’ятої години ранку до сімнадцятої години вечора буде повністю призупинено пересування трамваїв по вулиці Євгена Котляра на ділянці від вулиці Благовіщенської до вул.Великої Панасівської.

У цей період електротранспорт курсуватиме за новим графіком руху транспорту в Харкові:

Маршрут № 12 : трамвай курсуватиме від розворотного кола «Центральний парк» через вулицю Мироносицьку , вулицю Миколи Хвильового , вул. Трінклера , проспект Незалежності , узвіз Клочківський , вул. Клочківську , проїзд Рогатинський , провулки Пискунівський і Лосівський , далі вулицею Великою Панасівською до розворотного кола «Іванівка» .

Маршрут № 20 : трамвай рухатиметься від розворотного кола «Проспект Перемоги» по проспекту Перемоги , далі через вулицю Клочківську , проїзд Рогатинський , провулки Пискунівський і Лосівський , та через вул. Велику Панасівську до розворотного кола «Іванівка» .

Маршрут № 1: тимчасово не курсуватиме.

Міська влада просить з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, адже проведення ремонтних робіт дозволить у майбутньому забезпечити якісніші умови для пересування транспорту та безпеку на дорогах. Усім водіям і пасажирам рекомендується заздалегідь уточнювати маршрути та стежити за оновленнями в офіційних джерелах.

