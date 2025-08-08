Новый график движения транспорта в Харькове и ограничения, связанные с проведением текущего ремонта.

Новый график движения транспорта в Харькове был введен из-за проведения работ по текущему ремонту на дорогах города, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщила пресс-служба городского совета.

Временно изменяется организация дорожного движения на одной из центральных улиц города в связи с проведением ремонтных работ. Жителям и гостям города советуют заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать пробок и неудобств.

До 1 сентября на улице Евгения Котляра, на отрезке между Чеботарской и Полтавский Путь, будет ограничено передвижение автотранспорта. Ограничения будут действовать ежедневно с девяти часов утра до шестнадцати часов.

Новый график движения транспорта в Харькове и ограничения связаны с проведением текущего ремонта дорожного покрытия проезжей части, о чем официально сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства. Для уменьшения неудобств движение автотранспорта будет производиться свободными от выполнения работ полосами.

Кроме того, в этом же районе с первого по двадцатое августа ежедневно с девяти часов утра до семнадцати часов вечера будет полностью приостановлено передвижение трамваев по улице Евгения Котляра на участке от Благовещенской до ул. Большой Панасовской.

В этот период электротранспорт будет курсировать по новому графику движения транспорта в Харькове:

Маршрут № 12 : трамвай будет курсировать от разворотного круга «Центральный парк» через Мироносицкую , улицу Николая Хвылевого , ул. Тринклера , проспект Независимости , спуск Клочковский , ул. Клочковскую , проезд Рогатинский , переулки Пискуновский и Лосовский , дальше по Большой Панасовской до разворотного круга «Ивановка» .

Маршрут № 20 : трамвай будет двигаться от разворотного круга «Проспект Победы» по проспекту Победы , дальше через Клочковскую , проезд Рогатинский , переулки Пискуновский и Лосовский , и через ул. Большую Афанасьевскую к разворотному кругу «Ивановка» .

Маршрут №1: временно не будет курсировать.

Городские власти просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, ведь проведение ремонтных работ позволит в будущем обеспечить более качественные условия для передвижения транспорта и безопасность на дорогах. Всем водителям и пассажирам рекомендуется предварительно уточнять маршруты и следить за обновлениями в официальных источниках.

