Новый график движения транспорта в Харькове был введен из-за проведения работ по текущему ремонту на дорогах города, сообщает Politeka.net.
Об этом сообщила пресс-служба городского совета.
Временно изменяется организация дорожного движения на одной из центральных улиц города в связи с проведением ремонтных работ. Жителям и гостям города советуют заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать пробок и неудобств.
До 1 сентября на улице Евгения Котляра, на отрезке между Чеботарской и Полтавский Путь, будет ограничено передвижение автотранспорта. Ограничения будут действовать ежедневно с девяти часов утра до шестнадцати часов.
Новый график движения транспорта в Харькове и ограничения связаны с проведением текущего ремонта дорожного покрытия проезжей части, о чем официально сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства. Для уменьшения неудобств движение автотранспорта будет производиться свободными от выполнения работ полосами.
Кроме того, в этом же районе с первого по двадцатое августа ежедневно с девяти часов утра до семнадцати часов вечера будет полностью приостановлено передвижение трамваев по улице Евгения Котляра на участке от Благовещенской до ул. Большой Панасовской.
В этот период электротранспорт будет курсировать по новому графику движения транспорта в Харькове:
-
Маршрут № 12: трамвай будет курсировать от разворотного круга «Центральный парк» через Мироносицкую, улицу Николая Хвылевого, ул. Тринклера, проспект Независимости, спуск Клочковский, ул. Клочковскую, проезд Рогатинский, переулки Пискуновский и Лосовский, дальше по Большой Панасовской до разворотного круга «Ивановка».
-
Маршрут № 20: трамвай будет двигаться от разворотного круга «Проспект Победы» по проспекту Победы, дальше через Клочковскую, проезд Рогатинский, переулки Пискуновский и Лосовский, и через ул. Большую Афанасьевскую к разворотному кругу «Ивановка».
-
Маршрут №1: временно не будет курсировать.
Городские власти просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, ведь проведение ремонтных работ позволит в будущем обеспечить более качественные условия для передвижения транспорта и безопасность на дорогах. Всем водителям и пассажирам рекомендуется предварительно уточнять маршруты и следить за обновлениями в официальных источниках.
