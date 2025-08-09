Подорожчання проїзду в Київській області вже офіційно підтверджене місцевими радами, тож розповідаємо про це детальніше.

Подорожчання проїзду в Київській області торкнулося Фастова, Переяслава та маршруток з Житомира, повідомляє Politeka.

Подорожчання проїзду в Київській області стало відчутним для мешканців Фастова ще з 1 травня. Саме з цього дня квиток на поїздку у міських автобусах коштує 15 гривень. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет Фастівської міської ради.

Його обґрунтували згідно з нормами чинного законодавства та спеціальною Методикою, яку затвердило Міністерство транспорту України. Причини, як і зазвичай, цілком зрозумілі. Здорожчання пального, обслуговування транспорту, запчастини, підвищення супутніх витрат. Усе це разом і стало аргументом для перегляду тарифу.

А з 1 червня подорожчання проїзду в Київській області відбулося й у Переяславі. Там, на засіданні виконавчого комітету місцевої ради, також затвердили нові тарифи. Тепер за одну поїздку в міському транспорті містяни платять 15 гривень. Для школярів ціна трохи нижча: 10 гривень, але тільки в період навчального року.

Таку зміну вартісної політики ініціювали самі перевізники, які обслуговують міські маршрути. Вони звернулися до влади з відповідними розрахунками та аргументами. Попереднє підвищення відбулося ще у 2022 році. Відтоді собівартість перевезень значно зросла. Тому влада вирішила підтримати перевізників.

Не залишилася осторонь і ситуація на міжміських напрямках. Особливо помітно це буде для тих, хто часто їздить з Житомира до Києва. Інформацію про підвищення цін на квитки почали активно поширювати місцеві ЗМІ ще з 9 квітня.

У компанії "Е-АВТО", яка працює на маршруті Житомир-Київ, факт підвищення ціни на квиток підтвердили. Представники перевізника повідомили, що вартість зросла до 300 гривень.

