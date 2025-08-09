Подорожание проезда в Киевской области уже официально подтверждено местными советами, так что рассказываем об этом подробнее.

Подорожание проезда в Киевской области коснулось Фастова, Переяслава и маршруток из Житомира, сообщает Politeka.

Подорожание проезда в Киевской области стало ощутимым для жителей Фастова еще с 1 мая. Именно с этого дня билет на поездку в городских автобусах стоит 15 гривен. Такое решение принял исполнительный комитет Фастовского городского совета.

Его обосновали в соответствии с нормами действующего законодательства и специальной Методикой, утвержденной Министерством транспорта Украины. Причины, как обычно, вполне понятны. Удорожание горючего, обслуживание транспорта, запчасти, повышение сопутствующих расходов. Все это вместе и явилось аргументом для пересмотра тарифа.

А с 1 июня подорожание проезда в Киевской области произошло и в Переяславе. Там на заседании исполнительного комитета местного совета также утвердили новые тарифы. Теперь за одну поездку в городском транспорте горожане платят 15 гривен. Для школьников цена немного ниже: 10 гривен, но только в период учебного года.

Такое изменение стоимостной политики инициировали сами перевозчики, обслуживающие городские маршруты. Они обратились к власти с соответствующими расчетами и доводами. Предыдущее повышение произошло еще в 2022 году. С этого времени себестоимость перевозок значительно возросла. Поэтому власти решили поддержать перевозчиков.

Не осталась в стороне и ситуация на междугородных направлениях. Особенно заметно это будет для тех, кто часто ездит из Житомира в Киев. Информацию о повышении цен на билеты начали активно распространять местные СМИ с 9 апреля.

В компании "Е-АВТО", работающей на маршруте Житомир-Киев, факт повышения цены на билет подтвердили. Представители перевозчика сообщили, что стоимость выросла до 300 гривен.

