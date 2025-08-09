Обмеження руху транспорту в Чернівцях впроваджуються з метою проведення необхідних ремонтних та будівельних робіт.

У Чернівцях запровадять обмеження руху транспорту на кількох вулицях міста, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає пресслужба Чернівецької міської ради.

Зокрема, тимчасове часткове обмеження діятиме на вулиці Кирила Стеценка з 11.08 по 13.08 включно через ямковий ремонт дорожнього покриття.

На вулиці Антона Кохановського, 2 повністю перекриють рух транспорту та заборонять паркування з 7 серпня до 1 жовтня. Це пов’язано з капітальним ремонтом контейнерних майданчиків.

Також часткове обмеження передбачене на вул. Рози Ауслендер, 35 у період з 11.08 до 15.08 у зв’язку з підключенням кабельної каналізації ТОВ «Лангейт».

Найтриваліші зміни очікують на вул. Товмоченській (від вул. Гусятинської до вул. Дениса Січинського, 12-А), де рух повністю закриють з 6 серпня до 20 грудня через капітальний ремонт дорожнього покриття.

Отже, обмеження руху транспорту в Чернівцях впроваджуються з метою проведення необхідних ремонтних та будівельних робіт, що може спричинити тимчасові незручності для водіїв і мешканців міста. Рекомендується планувати поїздки з урахуванням цих змін.

До слова, в Чернівцях також повідомляли про те, що до 14 серпня триватимуть роботи з відновлення дорожнього покриття відбуватимуться на вул. Миколи Кордуби, Олександра Щербанюка, Юрія Федьковича, Пауля Целана, Розі Ауслендер та Сторожинецькій.

На останній ділянці ремонтні роботи охоплять відрізок від вулиці Петра Каспрука до вулиці Гадяцької.

Контроль за виконанням розпорядження поклали на департаменти транспорту, інфраструктури та благоустрою, а також на окремі підрозділи комунального господарства міської ради.

