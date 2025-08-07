Підвищення тарифів у Львові вже відбулося в кількох сферах, тож розповідаємо все, про що потрібно знати місцевим жителям.

Підвищення тарифів у Львові стосується оновлення у вартості комунальних послуг та квитків у транспорті, повідомляє Politeka.

Підвищення тарифів у Львові стартувало з перегляду граничної ціни електроенергії для бізнес-клієнтів. Ціни зросли у вечірній період, з 17:00 до 23:00. Нові правила запрацювали ще з 31 липня і стосуються змін до прайс-кепів на електроенергію.

За словами профільних експертів, цей крок має кілька причин. По-перше, треба створити умови для стабільного імпорту струму в пікові години. По-друге, необхідно зменшити ймовірність аварійного дефіциту в енергосистемі. І, нарешті, це дозволить залучити додаткові обсяги електроенергії з європейського ринку.

Із 1 серпня нові граничні ціни виглядають так: на ринку доби наперед у вечірній час мегават-година подорожчає з дев’яти до п’ятнадцяти тисяч гривень. Внутрішньодобовий ринок покаже таке саме зростання. На балансуючому ринку вечірня вартість виросте з десяти до шістнадцяти тисяч гривень за мегават-годину.

Водночас підвищення тарифів у Львові не означає автоматичного здорожчання для всіх. Для звичайних українців, які оплачують електроенергію як побутові споживачі, нічого не зміниться.

Однак для звичайних львів'ян таки є зміни. З 1 червня вони сплачують за проїзд більше. Тепер при оплаті карткою "ЛеоКарт" поїздка коштує 17 гривень. При використанні банківської картки сума зростає до 20.

А от тим, хто ще користується готівкою, доведеться викласти всі 25. Студенти мають знижену вартість, з "ЛеоКарт" вона становить 8.50.

У Львівській міській раді пояснили, що таке рішення ухвалив виконавчий комітет. Перевізники звернулися до влади з проханням переглянути розцінки, бо нинішні ціни не покривали реальні витрати. Деякі з них взагалі просили встановити проїзд у межах 30 або навіть 50 грн.

