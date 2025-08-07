Повышение тарифов во Львове уже произошло в нескольких сферах, так что рассказываем все, о чем нужно знать местным жителям.

Повышение тарифов во Львове касается обновления стоимости коммунальных услуг и билетов в транспорте, сообщает Politeka.

Повышение тарифов во Львове стартовало с пересмотра граничной цены электроэнергии для бизнес-клиентов. Цены выросли в вечерний период с 17:00 до 23:00. Новые правила заработали еще с 31 июля и касаются изменений в прайс-кепы на электроэнергию.

По словам профильных экспертов, этот шаг имеет несколько причин. Во-первых, нужно создать условия для стабильного импорта тока в пиковые часы. Во-вторых, необходимо снизить вероятность аварийного дефицита в энергосистеме. И наконец это позволит привлечь дополнительные объемы электроэнергии с европейского рынка.

С 1 августа новые предельные цены выглядят так: на рынке суток в вечернее время мегаватт-час подорожает с девяти до пятнадцати тысяч гривен. Внутрисуточный рынок покажет такой же рост. На балансирующем рынке вечерняя стоимость вырастет с десяти до шестнадцати тысяч гривен за мегаватт-час.

В то же время повышение тарифов во Львове не означает автоматического удорожания для всех. Для обычных украинцев, оплачивающих электроэнергию как бытовые потребители, ничего не изменится.

Однако для обычных львовян есть изменения. С 1 июня они платят за проезд больше. Теперь при оплате картой "ЛеоКарт" поездка стоит 17 гривен. При использовании банковской карты сумма растет до 20.

А вот тем, кто еще пользуется наличными, придется выложить все 25. У студентов есть сниженная стоимость, с "ЛеоКарт" она составляет 8.50.

Во Львовском городском совете объяснили, что такое решение принял исполнительный комитет. Перевозчики обратились к власти с просьбой пересмотреть расценки, потому что нынешние цены не покрывали реальные расходы. Некоторые из них вообще просили установить проезд в пределах 30 или даже 50 грн.

Источник: 24 канал

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о денежной помощи для людей с инвалидностью: назван размер выплат, предусмотренных в 2025 году.

Также Politeka писала о новом повышении тарифов на воду.

Кроме того, Politeka рассказывала, как украинцам получить выплаты по уходу за пенсионером.