Вже у серпні частина переселенців може втратити право на грошову допомогу для ВПО в Харкові, це може статись через декілька причин, повідомляє Politeka.net.

Це передбачено на постановою №332.

Виплати призначає та здійснює Пенсійний фонд України для найбільш вразливих категорій, зокрема:

  • осіб, які евакуювалися з територій активних бойових дій або з тимчасово окупованих регіонів;
  • людей, чиє житло було зруйноване або визнане непридатним для проживання;
  • дітей, народжених у переселенців, які перебувають на офіційному обліку як переселенці.

Розмір грошової допомоги:

  • 3 000 гривень — для дітей і людей з інвалідністю;
  • 2 000 гривень — для інших категорій переселенців.

Допомога призначається на шість місяців, починаючи з місяця звернення, але загальний термін її отримання не може перевищувати одного року.

Виплати для ВПО в Полтавській області

Грошова допомога для ВПО в Харкові може бути перепризначена ще на 6 місяців, якщо родина входить до таких категорій:

  • є неповнолітні діти;
  • є особи з інвалідністю;
  • сім’я складається з людей пенсійного віку;
  • одинока мати чи батько самостійно виховує дитину;
  • багатодітна родина;
  • є особи, які доглядають за людьми з інвалідністю чи дітьми з інвалідністю;
  • члени родини проходять лікування або реабілітацію після поранень, отриманих під час війни;
  • у сім’ї є студент або учень віком 18–23 років, який навчається на денній формі та не має власної родини.

Працездатні особи, які не працюють протягом трьох місяців після призначення допомоги, зобов’язані:

  • влаштуватися на роботу;
  • чи зареєструватися в центрі зайнятості;
  • чи започаткувати підприємницьку діяльність (ФОП), отримати грант, пройти навчання чи підвищення кваліфікації.

Грошова допомога для ВПО в Харкові буде припинена, якщо:

  • родина більше не відповідає критеріям (наприклад, середньомісячний дохід на одного члена сім’ї перевищує 9 440 гривень);
  • переселенці повернулися на постійне місце проживання;
  • хтось із родини перебував за кордоном понад 30 днів поспіль або понад 60 днів сумарно протягом пів року.

