Грошову допомогу для ВПО у Харкові призначає та здійснює Пенсійний фонд для найбільш уразливих категорій.

Вже у серпні частина переселенців може втратити право на грошову допомогу для ВПО в Харкові, це може статись через декілька причин, повідомляє Politeka.net.

Це передбачено на постановою №332.

Виплати призначає та здійснює Пенсійний фонд України для найбільш вразливих категорій, зокрема:

осіб, які евакуювалися з територій активних бойових дій або з тимчасово окупованих регіонів;

людей, чиє житло було зруйноване або визнане непридатним для проживання;

дітей, народжених у переселенців, які перебувають на офіційному обліку як переселенці.

Розмір грошової допомоги:

3 000 гривень — для дітей і людей з інвалідністю;

— для дітей і людей з інвалідністю; 2 000 гривень — для інших категорій переселенців.

Допомога призначається на шість місяців, починаючи з місяця звернення, але загальний термін її отримання не може перевищувати одного року.

Грошова допомога для ВПО в Харкові може бути перепризначена ще на 6 місяців, якщо родина входить до таких категорій:

є неповнолітні діти;

є особи з інвалідністю;

сім’я складається з людей пенсійного віку;

одинока мати чи батько самостійно виховує дитину;

багатодітна родина;

є особи, які доглядають за людьми з інвалідністю чи дітьми з інвалідністю;

члени родини проходять лікування або реабілітацію після поранень, отриманих під час війни;

у сім’ї є студент або учень віком 18–23 років, який навчається на денній формі та не має власної родини.

Працездатні особи, які не працюють протягом трьох місяців після призначення допомоги, зобов’язані:

влаштуватися на роботу;

чи зареєструватися в центрі зайнятості;

чи започаткувати підприємницьку діяльність (ФОП), отримати грант, пройти навчання чи підвищення кваліфікації.

Грошова допомога для ВПО в Харкові буде припинена, якщо:

родина більше не відповідає критеріям (наприклад, середньомісячний дохід на одного члена сім’ї перевищує 9 440 гривень );

); переселенці повернулися на постійне місце проживання ;

; хтось із родини перебував за кордоном понад 30 днів поспіль або понад 60 днів сумарно протягом пів року.

