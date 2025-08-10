Вже у серпні частина переселенців може втратити право на грошову допомогу для ВПО в Харкові, це може статись через декілька причин, повідомляє Politeka.net.
Це передбачено на постановою №332.
Виплати призначає та здійснює Пенсійний фонд України для найбільш вразливих категорій, зокрема:
- осіб, які евакуювалися з територій активних бойових дій або з тимчасово окупованих регіонів;
- людей, чиє житло було зруйноване або визнане непридатним для проживання;
- дітей, народжених у переселенців, які перебувають на офіційному обліку як переселенці.
Розмір грошової допомоги:
- 3 000 гривень — для дітей і людей з інвалідністю;
- 2 000 гривень — для інших категорій переселенців.
Допомога призначається на шість місяців, починаючи з місяця звернення, але загальний термін її отримання не може перевищувати одного року.
Грошова допомога для ВПО в Харкові може бути перепризначена ще на 6 місяців, якщо родина входить до таких категорій:
- є неповнолітні діти;
- є особи з інвалідністю;
- сім’я складається з людей пенсійного віку;
- одинока мати чи батько самостійно виховує дитину;
- багатодітна родина;
- є особи, які доглядають за людьми з інвалідністю чи дітьми з інвалідністю;
- члени родини проходять лікування або реабілітацію після поранень, отриманих під час війни;
- у сім’ї є студент або учень віком 18–23 років, який навчається на денній формі та не має власної родини.
Працездатні особи, які не працюють протягом трьох місяців після призначення допомоги, зобов’язані:
- влаштуватися на роботу;
- чи зареєструватися в центрі зайнятості;
- чи започаткувати підприємницьку діяльність (ФОП), отримати грант, пройти навчання чи підвищення кваліфікації.
Грошова допомога для ВПО в Харкові буде припинена, якщо:
- родина більше не відповідає критеріям (наприклад, середньомісячний дохід на одного члена сім’ї перевищує 9 440 гривень);
- переселенці повернулися на постійне місце проживання;
- хтось із родини перебував за кордоном понад 30 днів поспіль або понад 60 днів сумарно протягом пів року.
