Уже в августе часть переселенцев может потерять право на денежную помощь для ВПЛ в Харькове, это может произойти по нескольким причинам, сообщает Politeka.net.
Это предусмотрено постановлением №332 .
Выплаты назначает и осуществляет Пенсионный фонд Украины для наиболее уязвимых категорий, в частности:
- лиц, которые эвакуировались с территорий активных боевых действий или временно оккупированных регионов;
- людей, чье жилье было разрушено или признано непригодным для проживания;
- детей, рожденных у переселенцев, состоящих на официальном учете как переселенцы.
Размер денежной выплаты:
- 3 000 гривен – для детей и людей с инвалидностью;
- 2 000 гривен – для других категорий переселенцев.
Она назначается на шесть месяцев, начиная с месяца обращения, но общий срок ее получения не может превышать одного года .
Денежная помощь для ВПЛ в Харькове может быть переназначена еще на 6 месяцев, если семья входит в следующие категории:
- есть несовершеннолетние дети;
- есть лица с инвалидностью;
- семейство состоит из людей пенсионного возраста;
- одинокая мать или отец самостоятельно воспитывает ребенка;
- многодетная;
- есть лица, ухаживающие за людьми с инвалидностью или детьми с инвалидностью;
- члены семьи проходят лечение или реабилитацию после ранений, полученных во время войны;
- в семье студент или ученик в возрасте 18–23 лет, который учится на дневной форме и не имеет собственной семьи.
Трудоспособные лица, не работающие в течение трех месяцев после назначения помощи, обязаны:
- устроиться на работу;
- или зарегистрироваться в центре занятости;
- или положить начало предпринимательской деятельности (ФЛП), получить грант, пройти обучение или повышение квалификации.
Денежная помощь для ВПЛ в Харькове будет прекращена, если:
- семейство больше не соответствует критериям (например, среднемесячный доход на одного члена семьи превышает 9440 гривен );
- переселенцы вернулись на постоянное место жительства;
- кто-то находился за границей более 30 дней или более 60 дней суммарно в течение полугода.
Последние новости Украины:
Напомним Politeka писала, Прогноз погоды на август в Харькове: какие сюрпризы подкинет последний месяц лета.
Также Politeka сообщала, Субсидии для пенсионеров в Харьковской области: кому нужно обратиться в ПФУ, чтобы не потерять помощь.
Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для пенсионеров в Харькове: украинцам рассказали, куда можно обратиться за помощью.