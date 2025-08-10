Денежную помощь для ВПО в Харькове назначает и осуществляет Пенсионный фонд для наиболее уязвимых категорий.

Уже в августе часть переселенцев может потерять право на денежную помощь для ВПЛ в Харькове, это может произойти по нескольким причинам, сообщает Politeka.net.

Это предусмотрено постановлением №332 .

Выплаты назначает и осуществляет Пенсионный фонд Украины для наиболее уязвимых категорий, в частности:

лиц, которые эвакуировались с территорий активных боевых действий или временно оккупированных регионов;

людей, чье жилье было разрушено или признано непригодным для проживания;

детей, рожденных у переселенцев, состоящих на официальном учете как переселенцы.

Размер денежной выплаты:

3 000 гривен – для детей и людей с инвалидностью;

– для детей и людей с инвалидностью; 2 000 гривен – для других категорий переселенцев.

Она назначается на шесть месяцев, начиная с месяца обращения, но общий срок ее получения не может превышать одного года .

Денежная помощь для ВПЛ в Харькове может быть переназначена еще на 6 месяцев, если семья входит в следующие категории:

есть несовершеннолетние дети;

есть лица с инвалидностью;

семейство состоит из людей пенсионного возраста;

одинокая мать или отец самостоятельно воспитывает ребенка;

многодетная;

есть лица, ухаживающие за людьми с инвалидностью или детьми с инвалидностью;

члены семьи проходят лечение или реабилитацию после ранений, полученных во время войны;

в семье студент или ученик в возрасте 18–23 лет, который учится на дневной форме и не имеет собственной семьи.

Трудоспособные лица, не работающие в течение трех месяцев после назначения помощи, обязаны:

устроиться на работу;

или зарегистрироваться в центре занятости;

или положить начало предпринимательской деятельности (ФЛП), получить грант, пройти обучение или повышение квалификации.

Денежная помощь для ВПЛ в Харькове будет прекращена, если:

семейство больше не соответствует критериям (например, среднемесячный доход на одного члена семьи превышает 9440 гривен );

); переселенцы вернулись на постоянное место жительства ;

; кто-то находился за границей более 30 дней или более 60 дней суммарно в течение полугода.

