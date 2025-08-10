Уже в августе часть переселенцев может потерять право на денежную помощь для ВПЛ в Харькове, это может произойти по нескольким причинам, сообщает Politeka.net.

Это предусмотрено постановлением №332 .

Выплаты назначает и осуществляет Пенсионный фонд Украины для наиболее уязвимых категорий, в частности:

  • лиц, которые эвакуировались с территорий активных боевых действий или временно оккупированных регионов;
  • людей, чье жилье было разрушено или признано непригодным для проживания;
  • детей, рожденных у переселенцев, состоящих на официальном учете как переселенцы.

Размер денежной выплаты:

  • 3 000 гривен – для детей и людей с инвалидностью;
  • 2 000 гривен – для других категорий переселенцев.

Она назначается на шесть месяцев, начиная с месяца обращения, но общий срок ее получения не может превышать одного года .

Выплаты для ВПЛ в Полтавской области

Денежная помощь для ВПЛ в Харькове может быть переназначена еще на 6 месяцев, если семья входит в следующие категории:

  • есть несовершеннолетние дети;
  • есть лица с инвалидностью;
  • семейство состоит из людей пенсионного возраста;
  • одинокая мать или отец самостоятельно воспитывает ребенка;
  • многодетная;
  • есть лица, ухаживающие за людьми с инвалидностью или детьми с инвалидностью;
  • члены семьи проходят лечение или реабилитацию после ранений, полученных во время войны;
  • в семье студент или ученик в возрасте 18–23 лет, который учится на дневной форме и не имеет собственной семьи.

Трудоспособные лица, не работающие в течение трех месяцев после назначения помощи, обязаны:

  • устроиться на работу;
  • или зарегистрироваться в центре занятости;
  • или положить начало предпринимательской деятельности (ФЛП), получить грант, пройти обучение или повышение квалификации.

Денежная помощь для ВПЛ в Харькове будет прекращена, если:

  • семейство больше не соответствует критериям (например, среднемесячный доход на одного члена семьи превышает 9440 гривен );
  • переселенцы вернулись на постоянное место жительства;
  • кто-то находился за границей более 30 дней или более 60 дней суммарно в течение полугода.

