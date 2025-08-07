Грошова допомога для ВПО в Сумській області може бути відновлена, для тих українців, які її втратили після переїзду за кордое, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у Юридичному пораднику для ВПО.

Громадяни України, які були змушені покинути країну через війну, а згодом повернулися, можуть оформити грошову допомогу для ВПО в Сумській області.

Це передбачено чинним законодавством і регулюється Порядком надання допомоги переселенцям. Як наголошують фахівці з правової підтримки, існує два основні механізми призначення виплат залежно від конкретної ситуації.

Перший варіант стосується тих, хто подає документи на грошову допомогу для ВПО в Сумській області вперше. У такому випадку обов’язковою умовою є наявність довідки переселенця. Подати заяву на отримання статусу та фінансової підтримки можна одночасно — через застосунок «Дія» або особисто в управлінні соціального захисту населення.

Важливо, щоб від дати повернення з-за кордону минуло щонайменше 15 робочих днів. У розрахунок беруться лише робочі дні — святкові, вихідні та інші неробочі дні не враховуються.

Крім того, заявник має відповідати встановленим майновим критеріям. Зокрема, не допускається наявність депозитів у банках понад 100 тисяч гривень, володіння житлом на безпечній території, яке не постраждало від бойових дій, а також здійснення великих покупок або валютних операцій на суму понад 100 тисяч гривень.

Другий механізм — поновлення допомоги для тих, хто вже її отримував, але з певних причин виплати було припинено. Наприклад, це могло статися через виїзд за кордон або добровільну відмову від підтримки. У такому випадку особа може знову звернутися по виплати — за умови, що виконує усі необхідні вимоги.

Для відновлення необхідно, щоб її було призначено після 1 серпня 2023 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №709. Також потрібно повторно стати на облік як переселенці та підтвердити, що особа прибула з територій, де тривають або тривали бойові дії, або з тимчасово окупованих регіонів, щодо яких не встановлено офіційної дати завершення бойових дій чи окупації. Ще однією підставою може бути факт пошкодження або знищення житла, непридатного для проживання.

Таким чином, після повернення з-за кордону українці мають можливість отримати державну підтримку у вигляді грошової допомоги, якщо відповідають усім визначеним законодавством умовам.

