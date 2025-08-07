Денежная помощь для ВПЛ в Сумской области может быть возобновлена для тех украинцев, которые ее потеряли после переезда за кордоэ, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в Юридическом советнике для ВПЛ.

Граждане Украины, которые были вынуждены покинуть страну из-за войны, а затем вернулись, могут оформить денежную помощь для ВПЛ в Сумской области.

Это предусмотрено действующим законодательством и регулируется Порядком предоставления помощи переселенцам. Как отмечают специалисты по правовой поддержке, существует два основных механизма назначения выплат в зависимости от конкретной ситуации.

Первый вариант касается тех, кто представляет документы на денежную помощь для ВПЛ в Сумской области впервые. В этом случае обязательным условием является наличие справки переселенца. Подать заявление на получение статуса и финансовой поддержки можно одновременно через приложение «Действие» или лично в управлении социальной защиты населения.

Важно, чтобы с даты возвращения из-за границы прошло не менее 15 рабочих дней. В расчет берутся только рабочие дни – праздничные, выходные и другие нерабочие дни не учитываются.

Кроме того, заявитель должен удовлетворять установленным имущественным критериям. В частности, не допускается наличие депозитов в банках более 100 тысяч гривен, владение жильем на безопасной территории, не пострадавшее от боевых действий, а также совершение крупных покупок или валютных операций на сумму свыше 100 тысяч гривен.

Второй механизм — возобновление пособия для тех, кто уже его получал, но по определенным причинам выплаты были прекращены. Например, это могло произойти из-за выезда за границу или добровольного отказа от поддержки. В таком случае лицо может снова обратиться за выплатой — при условии, что выполняет все необходимые требования.

Для восстановления необходимо, чтобы она была назначена после 1 августа 2023 года в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №709. Также нужно повторно встать на учет как переселенцы и подтвердить, что лицо прибыло с территорий, где продолжаются или продолжались боевые действия, или из временно оккупированных регионов, в отношении которых не установлена официальная дата завершения боевых действий или оккупации. Еще одним основанием может служить факт повреждения или уничтожения жилья, непригодного для проживания.

Таким образом, по возвращении из-за границы украинцы могут получить государственную поддержку в виде денежной помощи, если отвечают всем определенным законодательством условиям.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Повышение цен на электроэнергию в Сумской области: с 1 августа вырастет стоимость света в вечерние часы, для кого именно.

Также Politeka сообщала, Надбавка к пенсии в Сумской области: каких выплат не будет с 1 августа, украинцев предупредили.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области: названы условия, которым нужно отвечать для получения помощи.