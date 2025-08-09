Безкоштовне житло для ВПО у Полтавській області надає можливість тимчасового прихистку в комфортних умовах без фінансових витрат.

Безкоштовне житло для ВПО у Полтавській області наразі доступне у кількох населених пунктах регіону, зокрема в обласному центрі та прилеглих територіях, інформує Politeka.

Відповідні варіанти тимчасового проживання без орендної плати зібрані на платформі Допомагай.

У Пирятинському районі, селі Високе, пропонується дачний будинок із пічним опаленням, газовою плитою на балоні, свердловиною, телевізором та меблями. У приміщенні є три окремі місця для сну. Проживання дозволено разом із домашніми улюбленцями — котами чи собаками. Відстань до районного центру складає три кілометри, що важливо для забезпечення доступу до необхідної інфраструктури.

У Полтаві, на вулиці Драгоманова, пропонується житло для жінки з дитиною. Комплекс включає безкоштовне харчування, оплату комунальних послуг та засоби гігієни. Територія має двір із дитячим майданчиком, де є гойдалка, батут і надувний басейн. Район відзначається тишею та відсутністю загроз обстрілів.

Ще один варіант — приватна садиба на провулку Тупий у Полтаві, призначена для жінок або подружніх пар із досвідом роботи на землі. У будинку є простора кімната й часткові зручності. Поруч проживає літня жінка, яка не потребує догляду, але цінує спокій і порядок.

Безкоштовне житло для ВПО у Полтавській області надає можливість тимчасового прихистку в комфортних умовах без фінансових витрат. Проживання передбачає відповідальне ставлення до запропонованих правил і порядку.

