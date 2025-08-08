Безкоштовні продукти для ВПО в Сумах доступні для соціально вразливих родин у межах міської громади.

Безкоштовні продукти для ВПО в Сумах надає організація Global Empowerment Mission UA (GEM) у співпраці з Фондом Говарда Дж. Баффета, інформує Politeka.

Про початок роздачі наборів повідомила пресслужба міської адміністрації. Відповідно до інформації Департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради, допомогу отримають малозабезпечені родини, які перебувають на обліку у відповідній організації. Підтримка здійснюється завдяки міжнародній співпраці GEM та Фонду Баффета.

Гуманітарна підтримка призначена сім’ям, що станом на 1 липня перебувають на обліку як одержувачі соціальних виплат і мають офіційну реєстрацію на території Сумської громади.

Безкоштовні продукти для ВПО в Сумах видаються по одному набору на кожну сім’ю. Видача проходить в актовому залі за адресою: місто Суми, вулиця Харківська, 35. Графік роботи пункту: понеділок–четвер — з 8:00 до 16:00, п’ятниця — до 15:00; перерва триває з 12:00 до 13:00.

Для отримання набору слід мати при собі паспорт громадянина України або цифровий документ у застосунку «Дія», ідентифікаційний код, а за потреби — підтвердження місця реєстрації в Сумах.

Якщо особа не може особисто отримати допомогу, це вправі зробити довірена особа за умови пред’явлення оригіналів документів одержувача та представника.

Департамент соціального захисту населення наголошує на необхідності дотримання порядку та заспокоює громадян: продуктів вистачить усім, хто відповідає встановленим вимогам.

Отже, безкоштовні продукти для ВПО в Сумах доступні для соціально вразливих родин у межах міської громади.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення цін на електроенергію у Сумській області: з 1 серпня зросте вартість світла у вечірні години, для кого саме.

Також Politeka повідомляла, Надбавка до пенсії у Сумській області: яких виплат не буде з 1 серпня, українців попередили.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області: названо умови, яким треба відповідати для отримання допомоги.