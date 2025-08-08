Бесплатные продукты для ВПЛ в Сумах доступны для социально уязвимых семей в пределах городской общины.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Сумах предоставляет организация Global Empowerment Mission UA (GEM) в сотрудничестве с Фондом Говарда Дж. Баффета, сообщает Politeka.

О начале раздачи наборов сообщила пресс-служба городской администрации. Согласно информации Департамента социальной защиты населения Сумского городского совета, помощь получат малообеспеченные семьи, состоящие на учете в соответствующей организации. Поддержка осуществляется благодаря международному сотрудничеству GEM и Фонду Баффета.

Гуманитарная поддержка назначена семьям, которые по состоянию на 1 июля состоят на учете как получатели социальных выплат и имеют официальную регистрацию на территории Сумской общины.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Сумах выдаются по одному набору на каждую семью. Выдача проходит в актовом зале по адресу: город Сумы, улица Харьковская, 35. График работы пункта: понедельник-четверг - с 8:00 до 16:00, пятница - до 15:00; перерыв продолжается с 12:00 до 13:00.

Для получения набора следует иметь при себе паспорт гражданина Украины или цифровой документ в приложении "Дія", идентификационный код, а при необходимости - подтверждение места регистрации в Сумах.

Если лицо не может лично получить помощь, это вправе оказать доверенное лицо при предъявлении оригиналов документов получателя и представителя.

Департамент социальной защиты населения отмечает необходимость соблюдения порядка и успокаивает граждан: продуктов хватит всем, кто отвечает установленным требованиям.

Итак, бесплатные продукты для ВПЛ в Сумах доступны для социально уязвимых семей в пределах городской общины.

