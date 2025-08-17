Безкоштовні продукти для ВПО в Харківській області розподіляються лише серед тих, хто не отримував подібної допомоги.

Безкоштовні продукти для ВПО в Харківській області надаються в межах гуманітарної підтримки, яку реалізує ASB Ukraine у співпраці з партнерами, повідомляє Politeka.

Проєкт передбачає надання екстреної допомоги жителям населених пунктів, які постраждали через бойові дії. За даними Eleos-Ukraine, що посилається на офіційне джерело у Facebook, ініціатива охоплює території Богодухівської, Дергачівської громад і міста Харків. Завдяки співпраці з Aktion Deutschland Hilft та Eleos-Ukraine реалізовано забезпечення продуктовими наборами й засобами гігієни.

Мешканці, які звернулися по допомогу, отримують необхідне на основі реальних запитів. Надавачі підтримки фіксують численні слова подяки з боку одержувачів. Головна мета ініціативи — адресна допомога особам, що перебувають у складному становищі. Безкоштовні продукти для ВПО в Харківській області розподіляються лише серед тих, хто не отримував подібної підтримки впродовж останніх трьох місяців.

Окрім Харківщини, гуманітарну програму також реалізують на Донеччині — у Лиманській, Добропільській і Дружківській громадах. Водночас саме в Харкові та сусідніх районах зафіксовано найбільшу потребу через значну кількість людей, які втратили житло або змушені були евакуюватися. Для оформлення участі в програмі слід звертатися на гарячу лінію організації, що координує процес.

До слова, у Харківській області також можна отримати гроші.

Проєкт орієнтується на допомогу громадянам із прифронтових територій, які не отримували допомоги від інших структур протягом останніх трьох місяців.

