Нова система оплати проїзду у Дніпропетровській області створює рівні умови доступу для всіх.

Нова система оплати за проїзд у Дніпропетровській області відкриває пасажирам громадського транспорту в обласному центрі можливість розрахунку за поїздки без використання готівки, повідомляє Politeka.

Відтепер мешканці можуть придбати квитки через смартфон, без прив’язки до конкретного банку. Необхідно лише встановити мобільний застосунок та скористатися карткою будь-якої української фінансової установи.

Основою платіжної інфраструктури став додаток «єДніпро». За словами Володимира Сусленкова, заступника керівника КП «Дніпровський електротранспорт», перехід до цифрової моделі почався ще у 2017 році. Тоді використовували QR-коди, які забезпечували близько 20% виручки. Сьогодні всі розрахунки проводяться винятково через QR-коди в додатку.

Нова система оплати проїзду у Дніпропетровській області створює рівні умови доступу для всіх, незалежно від банківського обслуговування. Окрім зручності, рішення дозволяє ефективніше контролювати фінансові операції. Роман Ростовський, представник КП «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста єДніпро», зазначив, що основна мета — залучення ширшої аудиторії користувачів.

Щоб користуватись послугою, потрібно встановити «єДніпро» з AppStore або Google Play, зареєструватись за номером телефону, після чого відсканувати QR-код у салоні транспорту. Оплата здійснюється за допомогою банківських карт, а також через Google Pay або Apple Pay. Після завершення операції квиток зберігається у розділі «Документи».

Крім разової оплати, користувачі можуть обрати абонементи — на день, тиждень або місяць.

