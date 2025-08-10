Новая система оплаты проезда в Днепропетровской области создает равные условия для всех.

Новая система оплаты проезда в Днепропетровской области открывает пассажирам общественного транспорта в областном центре возможность расчета за поездки без использования наличных денег, сообщает Politeka.

Теперь жители могут приобрести билеты через смартфон, без привязки к конкретному банку. Необходимо только установить мобильное приложение и воспользоваться картой любого украинского финансового учреждения.

Основой платежной инфраструктуры стало приложение «єДніпро». По словам Владимира Сусленкова, заместителя руководителя КП "Днепровский электротранспорт", переход к цифровой модели начался еще в 2017 году. Тогда использовали QR-коды, обеспечивавшие около 20% выручки. Сегодня все расчеты производятся исключительно через QR-коды в приложении.

Новая система оплаты проезда в Днепропетровской области создает равные условия для всех, независимо от банковского обслуживания. Кроме удобства, решение позволяет более эффективно контролировать финансовые операции. Роман Ростовский, представитель КП «Цифровая трансформация и автоматизация информационных процессов города єДніпро», отметил, что основная цель – привлечение более широкой аудитории пользователей.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно установить «єДніпро» из AppStore или Google Play, зарегистрироваться по телефону, после чего отсканировать QR-код в салоне транспорта. Оплата производится с помощью банковских карт, а также через Google Pay или Apple Pay. После завершения операции билет сохраняется в разделе «Документы».

Кроме разовой оплаты, пользователи могут выбрать абонементы – на день, неделю или месяц.

